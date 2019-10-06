آرسنال يخطف فوزًا صعبًا من بورنموث

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

آرسنال

حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد دافيد لويز مدافع آرسنال القادم من صفوف فريق تشيلسي. ولم يستطع أى فريق اقتناص الفوز من الجانرز على مدار 22 مباراة على أرضه حيث فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 4 أخرى، بينما خسر فريق بورنموث آخر 3 مباريات فى لندن بالدورى الإنجليزي، استقبل خلالها 5 أهداف.

وبدأت المباراة بسيطرة من آرسنال، ليفتتح دافيد لويز التسجيل فى الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من نيكولا بيبي، واستمرت المحاولات على مدار الشوط الأول من جانب آرسنال لتعزيز التقدم لكنها باءت بالفشل، لينتهى الشوط بنتيجة 1-0. ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى حاول الجانرز الوصول للهدف الثانى ليضمن الثلاث نقاط،