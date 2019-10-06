رياضة

آرسنال يخطف فوزًا صعبًا من بورنموث

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
آرسنال
آرسنال
حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على حساب مضيفه بورنموث بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت اليوم الأحد على ملعب الإمارات فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد دافيد لويز مدافع آرسنال القادم من صفوف فريق تشيلسي. ولم يستطع أى فريق اقتناص الفوز من الجانرز على مدار 22 مباراة على أرضه حيث فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 4 أخرى، بينما خسر فريق بورنموث آخر 3 مباريات فى لندن بالدورى الإنجليزي، استقبل خلالها 5 أهداف.
وبدأت المباراة بسيطرة من آرسنال، ليفتتح دافيد لويز التسجيل فى الدقيقة التاسعة بعد تمريرة من نيكولا بيبي، واستمرت المحاولات على مدار الشوط الأول من جانب آرسنال لتعزيز التقدم لكنها باءت بالفشل، لينتهى الشوط بنتيجة 1-0. ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى حاول الجانرز الوصول للهدف الثانى ليضمن الثلاث نقاط،
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بيراميدز (1)

بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع

في مباراة مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز وطلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز هدفي بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق، بينما سجل هدفي الطلائع تالا نداييه وكريم طارق، ليرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول البطولة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين فقط يحتل بهما المركز الرابع عشر في الجدول.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.
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مسعو-أوزيل ‎ (3)

إيمري يفسر سبب غياب أوزيل عن أرسنال

قال المدرب الإسباني أوناي إيمري إن هناك العديد من اللاعبين يستحقون الوجود في تشكيل أرسنال، على حساب النجم الألماني مسعود أوزيل، وذلك بعدما تمكن المدفعجية بفريق مكون من الشباب من اكتساح ستاندر دو لياج البلجيكي، أمس الخميس، برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي، وغاب أوزيل عن قائمة أرسنال في تلك المباراة، وعن غياب أوزيل قال إيمري: "أفكر في كل مرة في اختيار أفضل اللاعبين لكل مباراة، وأن أضم أفضل اللاعبين في القائمة للمشاركة ومساعدتنا، وإذا قررت عدم ضمه، فهذا يعني أن هناك من استحق مكانه بصورة أكبر منه".
أولي-جونار-سولسكاير (2)

سولسكاير يقود مانشستر يونايتد لتحقيق رقم سلبي

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020، حيث دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، واستطاع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 58، والذي تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو.
مانشستر يونايتد

التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

حسم التعادل الإيجابي قمة البريميرليج بين مانشستر يونايتد وأرسنال بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2019-2020. دخل الفريقان اللقاء بسرعة وندية كبيرة منذ الدقائق الأولى، وتقاسما السيطرة على مجريات اللعب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم، وتمكن سكوت مكتوميناي من تسجيل هدف التقدم للشياطين في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
أرسنال (5)

بمشاركة تريزيجيه.. أرسنال يثأر من أستون فيلا بثلاثية

حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أستون فيلا، بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، سجل ثلاثية المدفعجية نيكولاس بيبي وكالوم تشامبيرس وبيير إيميريك أوباميانج، بينما سجل لأستون فيلا الثنائي جون ماكجين وويسلي موراييس. المباراة شهدت مشاركة الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًّا في تشكيلة فريقه خلال المباراة، وخرج في الدقيقة 68 ليحل المصري أحمد المحمدي بديلا له.
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