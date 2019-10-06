قاهر السيتي يعلق على أدائه مع وولفرهامبتون

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

أداما تراوري

أعرب أداما تراوري لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، عن سعادته بتسجيله هدفين في مرمى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي النسخة الماضية، وقيادة فريقه لفوز مهم وتاريخي في البريميرليج. وقال تراوري في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن خطة المدرب كانت ناجحة أمام مانشستر سيتي اليوم، ونجحنا في تحقيق الفوز بطريقة رائعة. وعن مكانه في خطة مدربه خلال المباريات قال تراوري: "أنا ألعب أحيانًا في الجناح الأيسر وأحيانًا أخرى في الجناح الأيمن". وتابع: "سعيد للغاية بعد الفوز على مانشستر سيتي وسعيد لزملائي بالفوز الكبير اليوم".

وحقق فريق وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، ويرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط. ومن هجمة مرتدة