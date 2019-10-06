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الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
مستشفى التأمين الصحي ببور سعيد
مستشفى التأمين الصحي ببور سعيد
أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.
وأضاف السبكي، أن الفريق الطبي تكون من 6 جراحين بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب، موضحًا أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس. يذكر أن مستشفى النصر
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انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج لا ينسى في التضحية

قالت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، إن نصر أكتوبر يعد نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، مضيفا: "نحتفل معا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء"، جاء ذلك في تدوينة لها نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر.
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وزير الأوقاف: حرب 6 أكتوبر ملحمة من العطاء والفداء

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندي المصري واستعداده للتضحية في سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصري كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، في ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصري، فهما شيء واحد، مضيفا أن جيشنا المصري جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها.
تسمم

سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بدء التشغيل التجريبي لـ«مواصلات مصر» في 6 أكتوبر

افتتح عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، محطة التوقف النهائية لمشروع "مواصلات مصر" وبدء التشغيل التجريبى للمنظومة، جاء ذلك بحضور كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق، إلهام السرجاني مقرر لجنة التسعير ورئيس الإدارة المركزية، خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، ومديرى الإدارات، وممثلين عن مجلس أمناء الأمناء، ووكيلى المجلس، وممثلين عن جمعية مستثمري 6 أكتوبر.
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
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السيسي يوجه بتطبيق «التأمين الشامل».. وعلاج مليون إفريقي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية ؛ لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. حاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع كلٍ من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
حبوب منع الحمل

الصحة: 90% دعم لأسعار وسائل تنظيم الأسرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن توافر مخزون استراتيجى من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لمدة عام لتغطية 5 آلاف و925 وحدة صحية ثابتة وعيادة متنقلة، إضافة إلى المستشفيات الجامعية، بسعر رمزى مدعوم بأكثر من 90% من السعر الأصلي للوسيلة، ويأتي هذا في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والمتضمنة تأمين توافر وسائل تنظيم الأسرة طبقا للمعايير القياسية. وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن الرصيد الحالى من أقراص تنظيم الأسرة الأحادية والمركبة الهرمون متوفرة طبقا للمعايير القياسية.
اقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة تصوير دعاء السيد (13)

حالات تسمم خطيرة.. تحذير عاجل من تناول الفسيخ

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، المواطنين من تناول وجبات الفسيخ بعد أن تلقى المركز حالات عديدة مصابة بالتسمم، بينهم حالات تسمم خطيرة تحتاج للمصل المضاد للسموم، وذلك على خلفية تناول وجبات الفسيخ، فيما شهدت الفترة الأخيرة حالة من القلق إزاء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وجود أسماك بوري فاسدة تباع في جميع الأسواق بمحافظه الإسكندرية، تتراوح أسعارها ما بين 20 و25 جنيها، وطالبوا بتدخل الأجهزة المعنية لحماية المواطنين.
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