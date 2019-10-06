الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

مستشفى التأمين الصحي ببور سعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.

وأضاف السبكي، أن الفريق الطبي تكون من 6 جراحين بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عزيز عميد معهد القلب الأسبق ومستشار المنظومة لجراحات القلب، موضحًا أنه تم توفير فريق مكون من 12 طبيبا من معهد القلب للقيام بمثل تلك الجراحات الدقيقة وتوفير خدمات جراحات القلب الدقيقة لأبناء إقليم قناة السويس. يذكر أن مستشفى النصر