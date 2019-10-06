كهربا يعود إلى مصر.. تعرف على السبب

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

كهربا

عاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى إلى مصر، مستغلا فترة التوقف الدولي الحالية، ونشر كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له بشنطة سفر معلقًا عليها "مصر". واستبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، كهربا من قائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة بتسوانا وديًّا المحدد لها 14 من الشهر الحالى، كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى مباريات الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا.

وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا الذي هرب إلى تركيا للانضمام إلى نادي دينزيلي سبور قبل أن تفشل المفاوضات، ووجه اللاعب بوصلته إلى الدوري البرتغالي، موقعًا على عقود انضمامه لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس، لمدة موسمين. ويواجه فريق أفيس البرتغالى شبح الهبوط حيث يتذيل الفريق البرتغالى الجدول