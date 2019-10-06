رياضة

كهربا يعود إلى مصر.. تعرف على السبب

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
كهربا
كهربا
عاد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالى إلى مصر، مستغلا فترة التوقف الدولي الحالية، ونشر كهربا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة له بشنطة سفر معلقًا عليها "مصر". واستبعد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، كهربا من قائمة الفراعنة التى تستعد لمواجهة بتسوانا وديًّا المحدد لها 14 من الشهر الحالى، كما أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة، لإراحته بسبب ضغط المباريات على اللاعب فى مباريات الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا.
وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك وكهربا الذي هرب إلى تركيا للانضمام إلى نادي دينزيلي سبور قبل أن تفشل المفاوضات، ووجه اللاعب بوصلته إلى الدوري البرتغالي، موقعًا على عقود انضمامه لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس، لمدة موسمين. ويواجه فريق أفيس البرتغالى شبح الهبوط حيث يتذيل الفريق البرتغالى الجدول
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بيراميدز (1)

بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع

في مباراة مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز وطلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز هدفي بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق، بينما سجل هدفي الطلائع تالا نداييه وكريم طارق، ليرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول البطولة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين فقط يحتل بهما المركز الرابع عشر في الجدول.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.
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عبد المنعم شطة (4)

عن أزمة لقب نادي القرن.. شطة يوجه رسالة للزمالك

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه لم يكن يعمل في اللجنة الفنية للكاف وقت اختيار النادي الأهلي كنادي القرن في القارة الإفريقية. وقال شطة في تصريحات إذاعية لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، إن المعايير تم وضعها في ذلك الوقت من جانب اللجنة الفنية، ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد، وكانت نسخة طبق الأصل لنفس اللقب أو الجائزة بالاتحاد الأوروبي للعبة والتي على أساسها تم اختيار ريال مدريد ناديًا للقرن الماضي في القارة الأوروبية.
مرتضى منصور (3)

مرتضى: سأشتري لكهربا قميص الأهلي على حسابي

سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من عودة لاعبه السابق محمود عبد المنعم (كهربا)، المحترف في صفوف أفيس البرتغالي، إلى الأهلي بعد هروبه من القلعة البيضاء، وقال مرتضى منصور، خلال برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إنه سيشتري فانلة للأهلي لكهربا إذا أراد العودة إلى مصر للعب في الفريق الأحمر. وأضاف: "سأشتري القميص على حسابي وأعطيه له، فلديّ أشرف بن شرقي ولاعبون آخرون لا يستهترون لكن لن أقبل بأقل من 100 مليون جنيه تعويضا عن رحيله".
مرتضى منصور - ميتشو

أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
كهربا (4)

الغندور: كهربا كلمة السر في تتويج الزمالك بكأس مصر

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن أن أحد أسباب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب أفيس البرتغالي، والذي رحل عن صفوف القلعة البيضاء إلى البرتغال، بسبب رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعديل عقده وزيادته، وقال الغندور عبر برنامج «الزمالك اليوم»: «أريد أن أوجه الشكر لكهربا، بعد مباركته لجماهير نادي الزمالك أمس عقب حصد كأس مصر، والسبب الثاني شكرًا على رحيلك من الزمالك، الذي أعتبره نقطة تحول للفريق من وجهة نظري».
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