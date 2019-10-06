الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي وتسلمه مذكرة احتجاج

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

الأردن

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما».

وأضاف القضاة في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وأوضح الناطق الرسمي