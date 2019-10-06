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الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي وتسلمه مذكرة احتجاج

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
الأردن
الأردن
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما».
وأضاف القضاة في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الوزارة والسفارة في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبدالرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وأوضح الناطق الرسمي
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سد-النهضة (4)

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
انتخابات تونس

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
ملك-الاردن

أول تعليق من ملك الأردن على إنهاء إضراب المعلمين

علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم، قائلًا عبر تويتر: «سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي»، مضيفًا: «تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية»، واختتم ملك الأردن تغريدته بالقول: «الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
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