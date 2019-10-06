جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

بيب جوارديولا

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.

وتحدث جوارديولا للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عقب نهاية اللقاء، قائلا: "إنه يوم سيئ، الأمر يحدث في بعض الأحيان، لقد بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هجمتين من كرتين مفقودتين وقت بناء الهجمة، هذا الأمر يحدث في بعض الأحيان عندما يتعرض الفريق للتوتر، ما زال هناك الكثير من المباريات". وواصل المدرب الإسباني،