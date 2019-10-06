الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

احتجاجات العراق

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.

وأفاد الموسوي بأنه لم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية العراقية فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.من جهته أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة.ولقي 20 شخصًا على الأقل بين قتلى ومصابين جراء