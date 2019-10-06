رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء أتليتكو مدريد مع بلد الوليد

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
تعادل أتليتكو مدريد أمام فريق بلد الوليد سلبيًّا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويقدم الروخى بلانسكوس مستوى متوسطا حتى الآن فى بطولة "لا ليجا" حيث سجل 7 أهداف فقط على مدار الـ7 جولات الماضية، وهذه تعد أقل حصيلة لأبناء سيميونى منذ عام 2005- 2006 حيث سجل حينها فى نفس عدد الجولات 6 أهداف فقط. وبهذا التعادل يحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
وحاول سيميونى على مدار الشوط الأول الخروج بهدف مع اللعب بالطريقة الدفاعية التى دائمًا ما يظهر بها الأتلتى فى مبارياته، التى استغلها فريق بلد الوليد، ووصل لمنطقة العمليات وحصد ركلة جزاء، لكن ساندرو راميريز أهدرها، ليستكمل الروخى بلانكوس مشوار المباراة على أمل الهدف الذى سيمنحهم الثلاث نقاط، لكن الشوط
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يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
اف سي والزمالك

صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
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ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

التعادل السلبي يحسم ديربي مدريد بالدورى الإسبانى

انتهت مباراة أتليتكو مدريد وريال مدريد بالتعادل السلبي، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويعد هذا التعادل هو السادس للروخى بلانكوس فى آخر 19 مباراة أمام الملكى، حيث فشل الأول فى تحقيق أى فوز فى آخر 19 مباراة على ملعبه أمام ريال مدريد. وبدأ الشوط الأول بسيطرة من جانب الملكى على أجواء المباراة مع حرص وأداء دفاعى للروخى بلانكوس -كعادته- لكن مع فشل من جانب الفريقين في الوصول للمرمى، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي .
جريزمان‎ (2)

الاتحاد الإسبانى يغرم برشلونة بسبب جريزمان

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم اليوم الخميس، عن فرض عقوبة على نادى برشلونة الإسبانى، وذلك بسبب شكوى قدمها أتليتكو مدريد بتفاوض إدارة البلوجرانا مع أنطوان جريزمان لاعب الروخى بلانكوس السابق والكتالونى حاليا، قبل المدة القانونية. وكشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية فى تقرير لها أن الاتحاد الإسبانى وقع غرامة على النادى الكتالونى قدرها 300 يورو فقط، بعد شكوى الأتليتي حول صفقة انتقال جريزمان لقلعة الكامب نو، وانتقل جريزمان للبلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائى لأتليتكو مدريد وفسخ عقد اللاعب.
زيدان (1)

زيدان منزعج من إصابات نجوم ريال مدريد

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن الفرق تعاني من ضغط المباريات وتلعب موسمين في نفس الموسم مقارنة بالفترات الماضية، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "لاليجا"، علمًا بأن الملكي تغلب على إشبيلية بهدف نظيف في الجولة الخامسة. وقال مدرب ريال مدريد: "علينا الآن أن نكرر ما فعلناه في إشبيلية، ويجب أن نقدم مباراة ضد أوساسونا بنفس القوة التي لعبنا بها أمام إشبيلية، كل تركيزنا في مباراة الغد".
برشلونة‎

برشلونة لتصحيح المسار أمام فياريال بالليجا

تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره فياريال في تمام الساعة التاسعة مساء، على ملعب الكامب نو، ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الغواصات الصفراء في المركز السابع برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في الجوري الإسباني في 38 مباراة من قبل، حقق خلالها البرسا الانتصار في 21 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 8 مباريات أخرى، وفي تلك المباريات سجل برشلونة 79 هدفًا وإهتزت شباك الفريق بـ50 هدفًا.
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