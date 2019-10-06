التعادل السلبي يحسم لقاء أتليتكو مدريد مع بلد الوليد

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م

أتليتكو مدريد

تعادل أتليتكو مدريد أمام فريق بلد الوليد سلبيًّا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويقدم الروخى بلانسكوس مستوى متوسطا حتى الآن فى بطولة "لا ليجا" حيث سجل 7 أهداف فقط على مدار الـ7 جولات الماضية، وهذه تعد أقل حصيلة لأبناء سيميونى منذ عام 2005- 2006 حيث سجل حينها فى نفس عدد الجولات 6 أهداف فقط. وبهذا التعادل يحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وحاول سيميونى على مدار الشوط الأول الخروج بهدف مع اللعب بالطريقة الدفاعية التى دائمًا ما يظهر بها الأتلتى فى مبارياته، التى استغلها فريق بلد الوليد، ووصل لمنطقة العمليات وحصد ركلة جزاء، لكن ساندرو راميريز أهدرها، ليستكمل الروخى بلانكوس مشوار المباراة على أمل الهدف الذى سيمنحهم الثلاث نقاط، لكن الشوط