أول تعليق من ملك الأردن على إنهاء إضراب المعلمين

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ملك الأردن

علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم، قائلًا عبر تويتر: «سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي»، مضيفًا: «تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية»، واختتم ملك الأردن تغريدته بالقول: «الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وفقًا لسكاي نيوز.

وفجر الأحد الماضي، اتفقت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين على إنهاء الأزمة، ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين مقابل إنهاء إضرابهم، وبمقتضى الاتفاق فقد أقرت الحكومة علاوات على رواتب المعلمين تراوحت بين 35 و75 في المئة.يذكر أن المعلمين في العاصمة الأردنية عمان، قد دخلوا في إضراب بعد أن خيّم الصمت على الفصول