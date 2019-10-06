سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أول تعليق من ملك الأردن على إنهاء إضراب المعلمين

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
ملك الأردن
ملك الأردن
علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم، قائلًا عبر تويتر: «سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي»، مضيفًا: «تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية»، واختتم ملك الأردن تغريدته بالقول: «الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وفقًا لسكاي نيوز.
وفجر الأحد الماضي، اتفقت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين على إنهاء الأزمة، ومنح علاوات وامتيازات للمعلمين مقابل إنهاء إضرابهم، وبمقتضى الاتفاق فقد أقرت الحكومة علاوات على رواتب المعلمين تراوحت بين 35 و75 في المئة.يذكر أن المعلمين في العاصمة الأردنية عمان، قد دخلوا في إضراب بعد أن خيّم الصمت على الفصول
اقرأ المزيد
سد-النهضة (4)

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
انتخابات تونس

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
علم الاردن

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما».
اقرأ المزيد من الأخبار
علم الاردن

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما».
أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني

إفراج وعودة وشكر لمصر.. بيان من الخارجية الأردنية عن مطر والرواجبة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن السلطات المصرية قررت الإفراج عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن علي حسين الرواجبة وثائر حسام مطر، بعد 10 أيام من القبض عليهما في القاهرة على أثر الدعوات للتظاهر الأخيرة، وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة، في بيان رسمس، اليوم الأربعاء، أن يأتي "تجسيدا لروح العلاقات الاخوية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة"، مشيرا إلى أن سفارة المملكة في القاهرة تقوم الآن بإجراء ترتيبات عودتهم إلى عمان الليلة، بحسب جريدة الغد الأردنية.
عبد- الفتاح- السيسي

القدس قضية العرب.. ماذا دار في قمة مصر والأردن والعراق؟

عقدت قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد في نيويورك على هامش المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرض القادة، آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، والذي دشنته القمة الثلاثية في مارس 2019، ونتائج الاجتماعات القطاعية التي عقدت على مدار الأشهر الستة الماضية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين الدول الثلاث، للبناء على ما يتوافر لديها من إمكانات للتعاون والتنسيق، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والإسكان والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثلاث لتعزيز الأمن القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات.
المصريون في الأردن

وزارة الخارجية توجه رسالة للمصريين في الأردن

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز، أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعي التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]