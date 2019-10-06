رياضة

مران الأهلي.. تأهيل متولي وتدريبات خاصة للحراس

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
فايلر ومتولي
فايلر ومتولي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بالجزيرة، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي. وبدأ بعد ذلك رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين وحرص على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري.
وخاض شريف إكرامي وعلي لطفي، ثنائي حراس مرمى الأهلي تدريبات منفردة على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الفنية المتنوعة ما بين التصويب والجانب البدني. وبدأ محمود متولي، لاعب الأهلي، مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز
اقرأ المزيد
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
اف سي والزمالك

صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
اقرأ المزيد من الأخبار
عمرو السولية (2)

مصدر بالأهلي يكشف مدة غياب عمرو السولية

علمت "التحرير" تفاصيل إصابة عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام فريق أسوان، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على استاد أسوان الرياضي، وحسمها الأحمر بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري. وكشف مصدر بالأهلي، أن عمرو السولية يعاني من جزع في كاحل القدم سيغيب على أثره لمدة لن تقل عن شهر، مؤكدًا أن قدم اللاعب تعاني من ورم كبير يصعب خوض اللاعب للأشعة لتحديد مدى الإصابة.
الأهلي - أسوان (1)

فايلر: أسعى لتجهيز جميع اللاعبين في الأهلي

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد في الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سجلنا اليوم خمسة أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة". الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الأسواني عند نقطة وحيدة في المركز السابع عشر.
عمرو السولية

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.. وأضاف طبيب الفريق أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًّا للتدريبات الجماعية. وغادر عمرو السولية مباراة أسوان مصابًا وحل المغربي وليد أزارو بديلا له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (5)

عبدالحفيظ: الفوز على أسوان جاء في ظروف صعبة

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام. وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مؤكدًا أن أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث. وأوضح عبدالحفيظ أن الفوز على أسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذي مازال في بدايته.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]