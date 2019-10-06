مران الأهلي.. تأهيل متولي وتدريبات خاصة للحراس

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

فايلر ومتولي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على استاد مختار التتش بالجزيرة، وفقا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني للاعبين خلال فترة توقف الدوري والتي تشهد خوض المنتخب تجربة ودية أمام بوتسوانا ضمن المعسكر الذي ينطلق غدا بمشاركة 6 لاعبين من الأهلي. وبدأ بعد ذلك رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين وحرص على تحفيز اللاعبين معنويا في بداية التحضير خلال فترة التوقف، والاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في الأسبوع الرابع لبطولة الدوري.

وخاض شريف إكرامي وعلي لطفي، ثنائي حراس مرمى الأهلي تدريبات منفردة على ملعب التتش، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الفنية المتنوعة ما بين التصويب والجانب البدني. وبدأ محمود متولي، لاعب الأهلي، مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، تحت إشراف طارق عبدالعزيز