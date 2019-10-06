جهاز المنتخب يطمئن على صلاح بعد الإصابة

تحرير:كريم أحمد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

محمد صلاح

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمم ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وكشف مصدر بجهاز منتخب الفراعنة أن اللاعب أكد للجهاز الفني أنه سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له للتعافي من هذه الإصابة.

كان محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، وجاءت إصابة صلاح بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي وحاول الدولي المصري التحامل على نفسه واستكمال