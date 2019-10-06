رياضة

جهاز المنتخب يطمئن على صلاح بعد الإصابة

تحرير:كريم أحمد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمم ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وكشف مصدر بجهاز منتخب الفراعنة أن اللاعب أكد للجهاز الفني أنه سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له للتعافي من هذه الإصابة.
كان محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج"، التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، وجاءت إصابة صلاح بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي وحاول الدولي المصري التحامل على نفسه واستكمال
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يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
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برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

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صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

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المنتخب يحدد موعد انتظام المحترفين لمعسكر أكتوبر

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مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
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ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
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ليفربول يبدأ خطواته لضم بديل محمد صلاح

وضع نادي ليفربول الإنجليزي عينه على لاعب جديد، لتعزيز خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المهاجم المطلوب في الريدز، هو ديفيد نيريس، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن اهتمام النادي الإنجليزي باللاعب البرازيلي، يعزز من شائعات رحيل الدولي المصري محمد صلاح، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الحالي.
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