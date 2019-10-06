رياضة

السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م
الزمالك
الزمالك
أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.
وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، حمدي النقاز. خط الوسط: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو. خط الهجوم: عمر السعيد. ويجلس على دكة البدلاء، كل من: محمد أبو جبل، خالد بوطيب، إسلام جابر،
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بيراميدز (1)

بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع

في مباراة مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز وطلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز هدفي بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق، بينما سجل هدفي الطلائع تالا نداييه وكريم طارق، ليرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول البطولة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين فقط يحتل بهما المركز الرابع عشر في الجدول.
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
أتليتكو -مدريد‎

التعادل السلبي يحسم لقاء أتليتكو مدريد مع بلد الوليد

تعادل أتليتكو مدريد أمام فريق بلد الوليد سلبيًّا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، وتأتى المباراة فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا). ويقدم الروخى بلانسكوس مستوى متوسطا حتى الآن فى بطولة "لا ليجا" حيث سجل 7 أهداف فقط على مدار الـ7 جولات الماضية، وهذه تعد أقل حصيلة لأبناء سيميونى منذ عام 2005- 2006 حيث سجل حينها فى نفس عدد الجولات 6 أهداف فقط. وبهذا التعادل يحتل أتليتكو المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
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الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.
الاهلى-يفوز-على-سموحة-قى-الوقت-الضائع-وحسام-حسن-يشتبك-مع-الجمهور‎ (3)

قبل مواجهة الأهلي.. سموحة يقرر منع إذاعة مبارياته

بعد إجراء قرعة مباريات بطولة الدوري الممتاز، صباح اليوم الخميس، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020، بسبب خلافات مع الشركة الراعية للبث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "قرر مجلس إدارة النادي منع كاميرات النقل التليفزيوني من إذاعة مباريات الفريق بالموسم الجديد وذلك لتوقف الشركة الراعية عن سداد المستحقات".
الشوط -الأول‎ (6)

مهنئًا الزمالك بالكأس.. كهربا: مبروك لأخواتي الرجالة

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس مصر ، بعدما تمكن من التغلب على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، وتفاعل كهربا مع فوز الزمالك بنشر صورة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك وهو يرتدي قميص مكتوب عليه اسم محمود جنش عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، ، قائلًا: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك".
اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
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