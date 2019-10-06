السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نادي مصر

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ م

الزمالك

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق إف سي مصر في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، بقيادة الحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، وكان من المقرر إقامة اللقاء عن ملعب بتروسبورت، قبل أن يتم نقله إلى استاد السلام، لأسباب أمنية، حسبما قال حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، حمدي النقاز. خط الوسط: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، كريم بامبو. خط الهجوم: عمر السعيد. ويجلس على دكة البدلاء، كل من: محمد أبو جبل، خالد بوطيب، إسلام جابر،