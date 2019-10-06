مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

مانشستر يونايتد

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.

مع انطلاق صافرة الشوط الأول حاول الشياطين الحمر التسجيل فى مرمى نيوكاسل يونايتد التى انتهت جميعها بالفشل، وعلى الجانب الآخر أعطى ملعب نيوكاسل الأفضلية والثقة، ليحاول الأخير التسجيل على مرمى اليونايتد الذى نجح ديفيد دخيا حارس مرمى مانشستر التصدى لها جميعًا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية