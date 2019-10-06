بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام الطلائع

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

بيراميدز

في مباراة مثيرة خلال الدقائق الأخيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز وطلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أحرز هدفي بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق، بينما سجل هدفي الطلائع تالا نداييه وكريم طارق، ليرتفع رصيد فريق بيراميدز إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني بجدول البطولة، بينما وصل رصيد طلائع الجيش إلى نقطتين فقط يحتل بهما المركز الرابع عشر في الجدول.

المباراة جاءت متوسطة المستوى من كلا الفريقين حيث تبادلا الاستحواذ على الكرة خلال شوطي اللقاء ورغم أن بيراميدز يلعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد محمد فتحي إلا إنه كان صاحب الكلمة الأولى في اللقاء عن طريق إيريك تراوري الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 65. ومع اقتراب المباراة من نهايتها وتحديدا في