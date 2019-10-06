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إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتنقسم بين قوائم حزبية وقوائم ائتلافية وأخرى مستقلة، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان
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سد-النهضة (4)

إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات بشأن سد النهضة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف متعلقة بشأن سد النهضة من خلال التشاور بين الدول «المشاطئة لنهر النيل». وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: «تؤكد حكومة إثيوبيا حق جميع الإحدى عشرة دولة المطلة على النيل في الاستفادة من مياه النيل على أساس مبادئ الاستخدام العادل، وعدم التسبب في أي ضرر كبير»، مضيفًا أن هذا يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية الاحتياجات الإنمائية لشعبها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ملك-الاردن

أول تعليق من ملك الأردن على إنهاء إضراب المعلمين

علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قرار إنهاء إضراب المعلمين، معبرا عن سعادته برؤية الطلبة في مدارسهم، قائلًا عبر تويتر: «سعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم كبيرة وأهنئ المعلمين بيومهم العالمي»، مضيفًا: «تابعت تفاصيل الإضراب وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم والتعليم فكان لا بد من إنهاء الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية»، واختتم ملك الأردن تغريدته بالقول: «الثمن الأكبر كان تعريض مصلحة الطلبة للإعاقة وهذا يجب ألا يتكرر»، وفقًا لسكاي نيوز.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
علم الاردن

الأردن تستدعي السفير الإسرائيلي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبة عبدالباقي، وعبد الرحمن مرعي، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما، مطالبة بسرعة الإفراج عنهما وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن الوزارة طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت سلطات الاحتلال مسؤولية سلامتهما».
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انتخابات- تونس (2)

تونس: نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالخارج ضعيفة

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن نسبة إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على التصويت في الانتخابات التشريعية ضعيفة حتى الآن، مرجحا تحسنها خلال الساعات القادمة ويوم غد الأحد، إذ قال بفون، في تصريح اليوم السبت، إن نسبة الاقبال بلغت حتى ظهر اليوم 6ر4 بالمائة، داعيا كل الناخبين المسجلين إلى المشاركة في عملية التصويت، منوها إلى أنه تم إقامة 384 مكتب اقتراع بالخارج؛ بهدف تقريب الخدمات بالشكل الممكن للجالية التونسية المقيمة بالخارج.
نبيل- القروي (3)

تونس.. تحقيق عاجل حول تعاقد القروي مع شركة يديرها ضابط موساد

طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري عن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، إذ قال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، اليوم الجمعة، إن «القطب القضائي المالي وهي هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي، أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وهي جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينج علاقات عامة والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها».
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
نبيل -القروي

القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
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