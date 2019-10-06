اتحاد الكرة يكشف موقفه من تغيير الملاعب في بيان رسمي

تحرير:أحمد بركات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م

اتحاد الكرة

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا عن مسابقة الدورى المصرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد ملتزم بكل المواعيد التى وضعت من قبله فى البطولة المحلية، وأن جميع التغييرات بشأن الملاعب جاءت بناء على توجيهات أمنية، وأن الاتحاد لم يحدد الملاعب والمسئولية تعود بالكامل على الأندية. وجاء البيان كالتالى: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعة من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها.

كما أَضاف الاتحاد من خلال البيان: "قد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الإفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة". وأكمل: "ويود الاتحاد المصري