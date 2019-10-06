رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقفه من تغيير الملاعب في بيان رسمي

تحرير:أحمد بركات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٠ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا عن مسابقة الدورى المصرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد ملتزم بكل المواعيد التى وضعت من قبله فى البطولة المحلية، وأن جميع التغييرات بشأن الملاعب جاءت بناء على توجيهات أمنية، وأن الاتحاد لم يحدد الملاعب والمسئولية تعود بالكامل على الأندية. وجاء البيان كالتالى: يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعة من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها.
كما أَضاف الاتحاد من خلال البيان: "قد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الإفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة". وأكمل: "ويود الاتحاد المصري
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يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
اف سي والزمالك

صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

السر وراء نقل مواجهة الزمالك ومصر إلى استاد السلام

كشف حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إف سي مصر، في الجولة الثالثة للدوري، من ملعب بتروسبورت إلى استاد السلام، وقال الزناتي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهات الأمنية ترفض إقامة المباريات التي يحضر فيها الجمهور، وتحديدًا لقاءات الأهلي والزمالك، حتى إذا كانت بأعداد قليلة في ملاعب «بتروسبورت» و«الكلية الحربية» و«المقاولون العرب» وجهاز الرياضة العسكري، ومن ثم تقرر نقل المباراة إلى السلام.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري ضد نادي مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية.
الزمالك - المقاصة

اتجاه لإيقاف حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

تتجه النية لدى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، لإيقاف محمد عادل، حكم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، في مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وعلمت «التحرير» أن نية إيقاف الحكم الدولي نتيجة أخطائه، حيث ترى لجنة الحكام أن عادل تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لمصر للمقاصة لصالح باولون فوافي ومحمد إبراهيم، وتتجه النية لإبعاد الحكم شهرًا عن مباريات الدوري الممتاز.
سعفان-الصغير

سعفان الصغير يفتح النار: لن أكون مؤدبًا مرة أخرى

فتح سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، النار على مسؤولي اتحاد الكرة وجهاد جريشة، الحكم الدولي الذي أدار مباراة فريقه أمام المصري مساء اليوم الأربعاء. وخسر الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثاني بنفس عدد نقاط المقاولون العرب المتصدر، في المقابل تجمد رصيد الإسماعيلي، عند 3 نقاط في المركز التاسع.
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