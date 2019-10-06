«نتنياهو» يوجه رسالة للعرب: أدين أعمال العنف والقتل

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعوب العربية أدان خلالها العنف ودعا المجتمعات العربية للتعاون في نبذه، قائلًا في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أدين أعمال القتل والعنف في المجتمع العربي، وتحدثت مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة، واتفقت معهما على تخصيص قوات شرطة إضافية وتشديد الإجراءات الشرطية بغية مواصلة الجهود التي من شأنها مكافحة ظواهر العنف»، وفقًا لما ذكرته وكالة الـcnn .

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «أدعو قيادات الجمهور العربي إلى التصرف بمسؤولية وإلى التعاون مع السلطات من أجل إحداث تغيير جوهري في الأوضاع وأدعو المواطنين إلى عدم استخدام العنف في إطار الأعمال الاحتجاجية».واختتم نتنياهو رسالته للمجتمعات العربية قائلا: «يجب على جميعنا العمل بشكل يتحلى بالمسؤولية وبالتعاون