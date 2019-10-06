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«نتنياهو» يوجه رسالة للعرب: أدين أعمال العنف والقتل

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٢ م
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعوب العربية أدان خلالها العنف ودعا المجتمعات العربية للتعاون في نبذه، قائلًا في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أدين أعمال القتل والعنف في المجتمع العربي، وتحدثت مع وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، والقائم بأعمال المفوض العام للشرطة، واتفقت معهما على تخصيص قوات شرطة إضافية وتشديد الإجراءات الشرطية بغية مواصلة الجهود التي من شأنها مكافحة ظواهر العنف»، وفقًا لما ذكرته وكالة الـcnn .
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: «أدعو قيادات الجمهور العربي إلى التصرف بمسؤولية وإلى التعاون مع السلطات من أجل إحداث تغيير جوهري في الأوضاع وأدعو المواطنين إلى عدم استخدام العنف في إطار الأعمال الاحتجاجية».واختتم نتنياهو رسالته للمجتمعات العربية قائلا: «يجب على جميعنا العمل بشكل يتحلى بالمسؤولية وبالتعاون
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ظريف

إيران تُعلن موقف الأوروبيين من الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد، وأن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق، مضيفًا الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك، متابعًا الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى أمريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فإن الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا.
نبيل القروي

تونس: حزب «نبيل القروي» يحصل على نسبة 15.6 بالمائة

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية، عن حصول حزب «قلب تونس»، برئاسة نبيل القروي، على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. حصول حركة النهضة على 17.5 % من الأصوات

أفرزت النتائج التقدرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس، قبل قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس: مصرون على إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وغزة والقدس

قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، إننا مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية، مجددًا في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مقر المقاطعة برام الله، التأكيد على أن أية عملية ضم إسرائيلية لمنطقة الأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية، سيغير كل شيء وسنعتبر كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغيا.
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الانتخابات الإسرائيلية 3

الأزمة مستمرة.. هل تشهد إسرائيل انتخابات ثالثة؟

بعد حملة انتخابية ساخنة، خاض خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معركة للحفاظ على مسيرته السياسية، وسط اتهامات بالفساد، فشل هو ومنافسه الرئيسي بيني جانتس في الفوز بالأغلبية. ومن المتوقع أن يشهد الإسرائيليون إجراء انتخابات ثالثة، مع استمرار حالة الجمود بين الحزبين الرئيسيين في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة، حيث لا يمتلك أي من نتنياهو وجانتس خطة واضحة لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي حين أن هناك أسابيع من المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن الشروط التي حددتها الأحزاب قد تعوق المهمة، ما يؤدي إلى إجراء انتخابات ثالثة.
بيني-جانتس-ونتنياهو

بعد هزيمته.. نتنياهو يلجأ لجانتس لتشكيل الحكومة

"لا يمكن لليمين تشكيل ائتلاف ويجب أن يكون هناك حكومة وحدة"، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طالبًا من بيني جانتس، زعيم تحالف "أزرق وأبيض"، الاجتماع معه. وقال نتنياهو: "ليس لدينا خيار سوى تشكيل حكومة وحدة واسعة، واسعة بقدر الإمكان، تتكون من جميع العناصر التي تهتم بدولة إسرائيل". وأقر رئيس الوزراء بأنه وعد بحكومة يمينية خلال حملته الانتخابية، لكنه قال إنه "لسوء الحظ، أظهرت نتائج الانتخابات أن هذا غير ممكن، لم يختر الناخبون أي الكتلتين بشكل واضح".
رياض-المالكي

الخارجية الفلسطينية: نحترم الانتخابات الديمقراطية في إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الثلاثاء، إذ قال المالكي للصحفيين: «بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات»، مضيفًا:«بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل»، وفقًا لما ذكرته العربية.
الانتخابات-الإسرائيلية

نتنياهو أكبر خاسر.. سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيل

بعد يوم من الانتخابات الإسرائيلية، الثانية في خلال 5 أشهر، يبدو أن عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد يكون على وشك الانتهاء. كما كان متوقعا، لم يفز نتنياهو ولا منافسه الرئيس، رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني جانتس، بما يكفي من الأصوات ليحصل على أغلبية ساحقة في البرلمان الإسرائيلي، ولا يبدو أن هناك طريقا مباشرا لتشكيل ائتلاف حاكم. وهذا يعني أن السباق على منصب رئيس الوزراء لن يتم حسمه عن طريق التصويت بل عن طريق محادثات الائتلاف، ويبدو أن جانتس وحزبه "أزرق وأبيض" من المرجح أن يُمنح الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة.
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