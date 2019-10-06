هؤلاء يبرئون لاعب الجيش من عقوبة احتفال «سبايدر مان»

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

احتفال كريم طارق

انطلق من وسط الملعب، وتلاعب بمدافعي بيراميدز، ثم سدد الكرة في الشباك، ليظهر احتفال جديد في الملاعب المصرية.. كريم طارق لاعب طلائع الجيش، الذي ارتدى قناع "سبايدر مان"، احتفالا بالهدف الذي سجله، إلا أن القناع تسبب في إشهار البطاقة الصفراء للاعب من جانب أمين عمر حكم اللقاء، وهو ما يثير جدلا حول صحة القرار من عدمه، رغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يوجد بها بنود صريحة حول ضرورة إشهار بطاقات ملونة للاعب الذي يرتدي قناعا داخل الملعب، بعكس خلع القميص، الذي يستوجب البطاقة الصفراء، لكن الأمور تختلف من بطولة إلى أخرى.

في إنجلترا لا توجد أي عقوبات ضد اللاعب الذي يقوم بمثل هذه الاحتفالات، حيث يعد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي حاليا، وبروسيا دورتموند الألماني سابقًا، أشهر من احتفل بالأهداف بارتدائه الأقنعة، ففي المرة الأولى التي احتفل بها الجابوني في ألمانيا، لم يتم معاقبته، إلا أن الأمر تكرر