رياضة

هؤلاء يبرئون لاعب الجيش من عقوبة احتفال «سبايدر مان»

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م
احتفال كريم طارق
احتفال كريم طارق
انطلق من وسط الملعب، وتلاعب بمدافعي بيراميدز، ثم سدد الكرة في الشباك، ليظهر احتفال جديد في الملاعب المصرية.. كريم طارق لاعب طلائع الجيش، الذي ارتدى قناع "سبايدر مان"، احتفالا بالهدف الذي سجله، إلا أن القناع تسبب في إشهار البطاقة الصفراء للاعب من جانب أمين عمر حكم اللقاء، وهو ما يثير جدلا حول صحة القرار من عدمه، رغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يوجد بها بنود صريحة حول ضرورة إشهار بطاقات ملونة للاعب الذي يرتدي قناعا داخل الملعب، بعكس خلع القميص، الذي يستوجب البطاقة الصفراء، لكن الأمور تختلف من بطولة إلى أخرى.
في إنجلترا لا توجد أي عقوبات ضد اللاعب الذي يقوم بمثل هذه الاحتفالات، حيث يعد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي حاليا، وبروسيا دورتموند الألماني سابقًا، أشهر من احتفل بالأهداف بارتدائه الأقنعة، ففي المرة الأولى التي احتفل بها الجابوني في ألمانيا، لم يتم معاقبته، إلا أن الأمر تكرر
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يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
اف سي والزمالك

صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
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الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: الزمالك توج بالكونفدرالية بالحظ

قال خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، إن النادي الأبيض، أصبح هو أكثر الفرق المصرية تحقيقًا للبطولات هذا الموسم بـ3 ألقاب هي: (السوبر السعودي - الكونفدرالية الإفريقية - كأس مصر). وتوج الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، بعدما قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية وسيطروا على مجريات الأمور من بداية اللقاء واستحقوا الفوز تحت قيادة المدير الفني الصربي ميتشو.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

بعد التتويج بالكأس.. الزمالك يسخر من سيد عبد الحفيظ

سخر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على تويتر من التصريح الشهير لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز الذي حققه الفريق الأبيض، على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر، اليوم الأحد، بملعب برج العرب في الإسكندرية.. وأدلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتصريحات مثيرة للجدل من قبل خلال تواجده في قناة الأهلي، قال فيه للزمالك : "عندما تخسر بالثلاثة أو بالخمسة في قارة افريقيا أخبرنا وسنفوز على من هزمك وسنعيد لك حقك".
هيثم-فاروق

فاروق: بيراميدز أفلت من هزيمة تاريخية لهذا السبب

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة في حالة وجود اللاعب فرجاني ساسي في مستواه. وقال فاروق في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الآن، ولو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد". واستكمل: "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة، لكنه فيا لنهاية حقق فوزا تاريخيا ومستحقا، والنهائي كان من طرفا واحدا».
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