الغندور يكشف سبب عقوبة احتفال "سبايدر مان"

تحرير:كريم أحمد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

كريم طارق

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن سبب حصول كريم طارق لاعب طلائع الجيش، على البطاقة الصفراء، بعد احتفاله بهدفه في مرمى بيراميدز، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بارتداء قناع "سبايدر مان"، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "ما فعله كريم طارق يعد مبالغة في الاحتفال بالهدف، وهو ما يستوجب حصوله على إنذار بحسب قانون التحكيم".

وانطلق كريم طارق لاعب طلائع الجيش، من وسط الملعب، وتلاعب بمدافعي بيراميدز، ثم سدد الكرة في الشباك، ليظهر احتفال جديد في الملاعب المصرية.. بارتداء قناع "سبايدر مان"، احتفالا بالهدف الذي سجله، إلا أن القناع تسبب في إشهار البطاقة الصفراء للاعب من جانب أمين عمر حكم اللقاء، وهو ما يثير جدلا حول صحة القرار