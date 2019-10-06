رياضة

الغندور يكشف سبب عقوبة احتفال "سبايدر مان"

تحرير:كريم أحمد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
كريم طارق
كريم طارق
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن سبب حصول كريم طارق لاعب طلائع الجيش، على البطاقة الصفراء، بعد احتفاله بهدفه في مرمى بيراميدز، خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بارتداء قناع "سبايدر مان"، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، قائلا: "ما فعله كريم طارق يعد مبالغة في الاحتفال بالهدف، وهو ما يستوجب حصوله على إنذار بحسب قانون التحكيم".
وانطلق كريم طارق لاعب طلائع الجيش، من وسط الملعب، وتلاعب بمدافعي بيراميدز، ثم سدد الكرة في الشباك، ليظهر احتفال جديد في الملاعب المصرية.. بارتداء قناع "سبايدر مان"، احتفالا بالهدف الذي سجله، إلا أن القناع تسبب في إشهار البطاقة الصفراء للاعب من جانب أمين عمر حكم اللقاء، وهو ما يثير جدلا حول صحة القرار
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يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
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برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

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صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

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احتفال كريك طارق

هؤلاء يبرئون لاعب الجيش من عقوبة احتفال «سبايدر مان»

انطلق من وسط الملعب، وتلاعب بمدافعي بيراميدز، ثم سدد الكرة في الشباك، ليظهر احتفال جديد في الملاعب المصرية.. كريم طارق لاعب طلائع الجيش، الذي ارتدى قناع "سبايدر مان"، احتفالا بالهدف الذي سجله، إلا أن القناع تسبب في إشهار البطاقة الصفراء للاعب من جانب أمين عمر حكم اللقاء، وهو ما يثير جدلا حول صحة القرار من عدمه، رغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يوجد بها بنود صريحة حول ضرورة إشهار بطاقات ملونة للاعب الذي يرتدي قناعا داخل الملعب، بعكس خلع القميص، الذي يستوجب البطاقة الصفراء، لكن الأمور تختلف من بطولة إلى أخرى.
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى: جينيراسيون راهن على الخيار الصعب

أعرب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن أسفه من أزمة مباراة فريقه وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، مؤكدا أن الفارس الأبيض ليس طرفًا في الأزمة، جاء ذلك في تصريحات إذاعية، اليوم الإثنين، قائلا: "أرسلنا ملعب استاد القاهرة، أو بتروسبورت أو برج العرب، إلى الاتحاد الإفريقي، وأن تغيير الملعب يتم حسب الظروف.. اتحاد الكرة هو المسؤول عن مخاطبة الأمن لتحديد الملعب وبحث إمكانية حضور الجمهور، كل هذه الخطوات تمت ولكن الأمن رفض خوض أي مباراة لفريق جماهيري داخل القاهرة".
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ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من خدعة جينيراسيون

حذر المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك، لاعبي الفارس الأبيض من مفاجأة جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدًا أن الاستعداد للمباراة يسير بشكل طبيعي، مطالبا إياهم بالتركيز وعدم الانشغال بالأحداث التي تدور بخصوص المباراة. جاء ذلك خلال المعسكر الحالي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "حضور الفريق السنغالي وارد في أي وقت، وعليكم أن تكونوا في كامل تركيزكم وجاهزيتكم من أجل خوض المباراة".
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جينيراسيون يغيب عن الاجتماع الفني لمباراة الزمالك

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب، وحضر مندوب الفارس الأبيض الاجتماع الفني، بينما غاب عنه ممثل الفريق السنغالي، وحضر المراقب التشادي قدري صالح، إلى جانب الحكم المالي محمدو كيتا، وسجل مراقب المباراة غياب مندوب الفريق الضيف عن الاجتماع الفني، كما تم الاتفاق على ارتداء الزمالك اللون الأبيض بشكل طبيعي، وأن يحضر الفريق فى الملعب في تمام الساعة السادسة مساءً.
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