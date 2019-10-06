رياضة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
برشلونة
برشلونة
أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
وجاء تشكيل برشولونة على النحو التالى: حراسة المرمى: تير شتيجن.  الدفاع: نيلسون سميديو، جيرارد بيكيه، جان كيلر توديبو، سيرجى روبيرتو.  خط الوسط: فيدال، فرينيك دي يونج، آرثور. الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي. بينما جاء تشكيلة إشبيلية على النحو التالى: حراسة المرمى: توماس
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يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
اف سي والزمالك

صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
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برشلونة-وريال-مدريد‎

الإيقاف يهدد نجوم الريال والبارسا قبل «الكلاسيكو»

تتجه الأنظار صوب ملعب الكامب نو يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، حيث سيكون مسرحًا لكلاسيكو الأرض، عندما يستقبل برشلونة حامل اللقب، نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهناك العديد من نجوم الفريقين الذين يخشون الحصول على إنذارات في المباريات المقبلة، تهدد مشاركتهم في الكلاسيكو، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين من جانب ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، الذي تحصل بدوره على البطاقة الصفراء الرابعة له هذا الموسم في مباراة غرناطة أمس السبت، وحال حصوله على إنذار آخر في مباراة ريال مايوركا بالجولة التاسعة، سيغيب عن مواجهة الكلاسيكو.
برشلونة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
ريال مدريد

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بالفوز على غرناطة

حقق فريق ريال مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره غرناطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني، افتتح كريم بنزيما التسجيل، وأضاف هازارد الهدف الثاني، وسجل لوكا مودريتش الهدف الثالث، وقلص داروين مخيس الفارق لغرناطة، وأضاف دوارتي الهدف الثاني للضيوف، واختتم خاميس رودريجيز رباعية الملكي، الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.
زين الدين زيدان

زيدان عن تراجع نتائج ريال مدريد: لسنا في حالة سيئة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أداء فريقه يتحسن من فترة إلى أخرى، بسبب الانطلاقة السيئة في بطولة دوري أبطال أوروبا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الجمعة، قبل مواجهة غرناطة المقرر إقامتها، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قائلًا :"مباراة الغد ستكون بين صاحب المركز الأول، وصاحب المركز الثاني، وهذا يعني أننا لا نسير في الطريق الصحيح، بعد الانطلاقة السيئة في بداية الموسم".
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