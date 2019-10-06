مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

برشلونة

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.

وجاء تشكيل برشولونة على النحو التالى: حراسة المرمى: تير شتيجن. الدفاع: نيلسون سميديو، جيرارد بيكيه، جان كيلر توديبو، سيرجى روبيرتو. خط الوسط: فيدال، فرينيك دي يونج، آرثور. الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي. بينما جاء تشكيلة إشبيلية على النحو التالى: حراسة المرمى: توماس



وجاء تشكيل برشولونة على النحو التالى:



حراسة المرمى: تير شتيجن.



الدفاع: نيلسون سميديو، جيرارد بيكيه، جان كيلر توديبو، سيرجى روبيرتو.



خط الوسط: فيدال، فرينيك دي يونج، آرثور.



الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.



بينما جاء تشكيلة إشبيلية على النحو التالى:



حراسة المرمى: توماس فاتشيلك.



الدفاع: ريجيلون، كاريكو، ديججو سانتوس سيلفا، نافاس.



خط الوسط: بانيجا، ريجيس، أوليفر توريس.



الهجوم: نوليتو، دى يونج، لوكاس أوكامبوس.



ويحتل برشلونة المركز الـ4 برصيد 13 نقطة بينما يقع إشبيلية فى المركز السادس بنفس الرصيد.



ويبحث الكالتونى عن الفوز ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر ريال مدريد بـ18 نقطة.