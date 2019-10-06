سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عباس: مصرون على إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وغزة والقدس

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، إننا مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية، مجددًا في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مقر المقاطعة برام الله، التأكيد على أن أية عملية ضم إسرائيلية لمنطقة الأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية، سيغير كل شيء وسنعتبر كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغيا.
وجدد الرئيس عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني الواضح المتعلق بموضوع الشهداء والأسرى، وقال «إن موقفنا من موضوع الشهداء والأسرى ثابت، ولن يتغير، ولن نتراجع عنه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون بيننا وبينهم أية علاقة مالية».ووجه الشكر للموظفين الفلسطينيين جميعا، الذين تحملوا هذه الفترة الطويلة وعانوا
اقرأ المزيد
ظريف

إيران تُعلن موقف الأوروبيين من الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد، وأن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق، مضيفًا الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك، متابعًا الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى أمريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فإن الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا.
نبيل القروي

تونس: حزب «نبيل القروي» يحصل على نسبة 15.6 بالمائة

أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية، عن حصول حزب «قلب تونس»، برئاسة نبيل القروي، على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. حصول حركة النهضة على 17.5 % من الأصوات

أفرزت النتائج التقدرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس، قبل قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
نبيل -القروي

«المرشح المسجون» يُعلن تصدر حزبه الانتخابات في تونس

قال المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس اليوم الأحد، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
اقرأ المزيد من الأخبار
رياض-المالكي

الخارجية الفلسطينية: نحترم الانتخابات الديمقراطية في إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الثلاثاء، إذ قال المالكي للصحفيين: «بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل. من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات»، مضيفًا:«بما أننا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل»، وفقًا لما ذكرته العربية.
ميركل

ألمانيا تعلن رفضها قرار نتنياهو ضم غور الأردن

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، موقف بلادها من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضم غور الأردن لأراضيه. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية، أن برلين لا توافق على إعلان نتنياهو، إضافة إلى رفض تقنين مستوطنة ميفوت يريحو، وفقا لـ"روسيا اليوم". كان نتنياهو قد أعلن اعتزامه إقرار السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، موضحًا أن هذا الإجراء سيطبق على الفور في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وتم تأجيل إعلان "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.
الجيش-الإسرائيلي

قبل انتخابات الكنيست.. إسرائيل تفرض حظرا على فلسطين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقف حركة الطيران المدني فوق كل المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان، كما قرر فرض إغلاق تام على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عشية الانتخابات العامة المرتقب إجراؤها غدًا الثلاثاء. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تقرر وقف حركة الطيران المدني بكل أشكاله على طول المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، وذلك اعتبارًا من فجر اليوم حتى فجر يوم الأربعاء، لحين انتهاء الانتخابات".
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]