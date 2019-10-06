عباس: مصرون على إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وغزة والقدس

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

الرئيس الفلسطيني

قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، إننا مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية، مجددًا في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مقر المقاطعة برام الله، التأكيد على أن أية عملية ضم إسرائيلية لمنطقة الأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية، سيغير كل شيء وسنعتبر كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغيا.

وجدد الرئيس عباس، التأكيد على الموقف الفلسطيني الواضح المتعلق بموضوع الشهداء والأسرى، وقال «إن موقفنا من موضوع الشهداء والأسرى ثابت، ولن يتغير، ولن نتراجع عنه، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون بيننا وبينهم أية علاقة مالية».ووجه الشكر للموظفين الفلسطينيين جميعا، الذين تحملوا هذه الفترة الطويلة وعانوا