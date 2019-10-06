انتخابات تونس.. حصول حركة النهضة على 17.5 % من الأصوات

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

انتخابات تونس

أفرزت النتائج التقدرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس، قبل قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات. ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتنقسم بين قوائم حزبية وقوائم ائتلافية