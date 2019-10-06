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تونس: حزب «نبيل القروي» يحصل على نسبة 15.6 بالمائة

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ م
نبيل القروي
نبيل القروي
أظهرت النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية، عن حصول حزب «قلب تونس»، برئاسة نبيل القروي، على نسبة 15.6 بالمائة في حين جاء الحزب الدستوري الحر في المركز الثالث بنسبة 6.8 بالمائة من الأصوات. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتنقسم بين قوائم حزبية وقوائم ائتلافية
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ظريف

إيران تُعلن موقف الأوروبيين من الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد، وأن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق، مضيفًا الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك، متابعًا الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى أمريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فإن الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا.
انتخابات تونس

انتخابات تونس.. حصول حركة النهضة على 17.5 % من الأصوات

أفرزت النتائج التقدرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس، قبل قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عباس: مصرون على إجراء الانتخابات بالضفة الغربية وغزة والقدس

قال محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، إننا مصرون على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية فتح لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية، مجددًا في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في مقر المقاطعة برام الله، التأكيد على أن أية عملية ضم إسرائيلية لمنطقة الأغوار والبحر الميت وغيرها من المناطق الفلسطينية، سيغير كل شيء وسنعتبر كل اتفاق بيننا وبين إسرائيل لاغيا.
نبيل -القروي

«المرشح المسجون» يُعلن تصدر حزبه الانتخابات في تونس

قال المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس اليوم الأحد، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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انتخابات تونس

انتخابات تونس.. حصول حركة النهضة على 17.5 % من الأصوات

أفرزت النتائج التقدرية لعمليات سبر الآراء التي أعلنت عنها إحدى شركات سبر الآراء في تونس، قبل قليل إلى حصول حركة النهضة على أكبر نسب الأصوات بنسبة 17.5 بالمائة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقًا لسبوتنيك.
نبيل -القروي

«المرشح المسجون» يُعلن تصدر حزبه الانتخابات في تونس

قال المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس اليوم الأحد، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة. جاء ذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
انتخابات تونس

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية بتونس

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أرجاء تونس مساء اليوم الأحد، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014. ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 5ر23 %، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات.
نبيل- القروي (3)

تونس.. تحقيق عاجل حول تعاقد القروي مع شركة يديرها ضابط موساد

طلبت النيابة العامة في تونس من الشرطة التحري عن الأنباء المتداولة بشأن تعاقد المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي، مع شركة علاقات عامة يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، إذ قال الناطق باسم النيابة العامة، سفيان السليطي، اليوم الجمعة، إن «القطب القضائي المالي وهي هيئة تابعة للنيابة مختصة في قضايا الفساد المالي، أذن للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وهي جهة شرطية معنية بالتحري في الجرائم، للبحث العاجل في العقد الموقع بين القروي وشركة لوبيينج علاقات عامة والقيام بالإجراءات اللازمة ومراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال التي تقوم بها».
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