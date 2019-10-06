عمر علاء مبارك يوجه رسالة لجده في ذكرى نصر أكتوبر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

حسني مبارك

هنأ عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، القوات المسلحة المصرية وجده بذكرى الـ46 لنصر أكتوبر. وكتب عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام". وفي وقت سابق، حرص عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على مشاركة صورة تجمع الرئيس الأسبق، بحرمه سوزان مبارك.

وكان عمرو علاء مبارك وياسين السقا برفقة فتاة داخل أحد كافيهات مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر الإثنين وهما يرتديان زيًا أسود اللون، إضافة إلى الفتاة الموجودة معهم في الصورة. وفي السياق نفسه، كان عمر علاء مبارك، نجل علاء مبارك، قد نجح في خوض اختبارات قطاع الناشئين بالنادى الأهلي لمواليد 2000، والتى تم