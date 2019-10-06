سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عمر علاء مبارك يوجه رسالة لجده في ذكرى نصر أكتوبر

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
حسني مبارك
حسني مبارك
هنأ عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، القوات المسلحة المصرية وجده بذكرى الـ46 لنصر أكتوبر. وكتب عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجدي قائد الضربة الجوية وبطل الحرب والسلام". وفي وقت سابق، حرص عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على مشاركة صورة تجمع الرئيس الأسبق، بحرمه سوزان مبارك.
وكان عمرو علاء مبارك وياسين السقا برفقة فتاة داخل أحد كافيهات مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر الإثنين وهما يرتديان زيًا أسود اللون، إضافة إلى الفتاة الموجودة معهم في الصورة. وفي السياق نفسه، كان عمر علاء مبارك، نجل علاء مبارك، قد نجح في خوض اختبارات قطاع الناشئين بالنادى الأهلي لمواليد 2000، والتى تم
اقرأ المزيد
التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (2)

انتصار السيسي: نصر أكتوبر نموذج لا ينسى في التضحية

قالت قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، إن نصر أكتوبر يعد نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، مضيفا: "نحتفل معا بذكرى نصر السادس من أكتوبر العظيم، الذى قدم فيه الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته، نموذجا لا ينسى في الفدائية والتماسك والتضحية من أجل أرضنا المقدسة، حفظ الله مصر من كل سوء"، جاء ذلك في تدوينة لها نشرتها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

وزير الأوقاف: حرب 6 أكتوبر ملحمة من العطاء والفداء

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، إن حرب السادس من أكتوبر 1973م العاشر من رمضان، تعد ملحمة من العطاء والفداء، أبرزت بسالة وصلابة وقوة وفدائية الجندي المصري واستعداده للتضحية في سبيل وطنه، وجسدت روح التكامل بين الشعب وقواته المسلحة، حيث وقف الشعب المصري كله صفا واحدا خلف قواته المسلحة، في ملحمة جديدة من اللحمة بين الجيش والشعب المصري، فهما شيء واحد، مضيفا أن جيشنا المصري جيش عظيم فهو درع الوطن وسيفه، بل درع الأمة العربية وسيفها، وأحد أهم عوامل أمنها وأمانها واستقرارها.
تسمم

سموم الإسكندرية تحذر من سمكة الأرنب: موت سريع

باتت أسماك الإسكندرية تمثل مصدر قلق لدى السكندريين ومن بينها والبوري المصنوعة منها الفسيخ والتى أصابت 66 شخصا بتسمم، ما كلف الدولة 3 ملايين و800 ألف جنيه، فيما تدخل سمكة الأرنب والمعروفة باسم "القراض" ضمن الأسماك السامة والمحظور صيدها أو بيعها وعرضها بالأسواق، لاحتوائها على غدد ذات سميات عالية تنتشر بصورة كبيرة أسفل الجلد وتتركز في الكبد والأمعاء والمناسل والخياشيم، فيما حذر مركز السموم، بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول هذه السمكة التى تتغذى على الطحالب السامة وربما تؤدي للموت.
اقرأ المزيد من الأخبار
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

وقفة رمزية لأعضاء البرلمان لدعم الرئيس والجيش

دعا بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أعضاء البرلمان إلى الوقوف بعضا من الوقت رمزيا تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، وإعلان ذلك أمام العالم كله بأن البرلمان يقف خلف جيشه وقياداته السياسية. من جانبه أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، هدفها دعم رئيس الجمهورية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، مشيرا إلى أنها رسالة للرأي العام في الداخل والخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.
جنازة-شهيد-صورة-ارشيفية

تشييع جنازة شهيد «كمين تفاحة» في مسقط رأسه بالدقهلية

شيع الآلاف من قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة الشهيد المجند أحمد محمد أيوب أبو الخير الزيني، 21 عامًا، والذي استشهد في العمل الإرهابي الذي استهدف كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء، أمس الجمعة، إذ ردد المشاركون في الجنازة هتافات منها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، تحيا مصر». وأشارت والدة الشهيد إلى أنها تكلمت معه أمس قبل الهجوم بساعات للاطمئنان عليه، وأكد لها أنه سينهي خدمته العسكرية بعد 3 أشهر فقط.
احمد-الطيب (3)

الطيب ناعيا شهداء الجيش والشرطة: جددوا العهد في التضحية

أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بجهود ألقوات المسلحة والشرطة، مثمنا تضحيات جنودنا البواسل في معركتهم المستمرة ضد الإرهاب، والتي كان آخرها العمليات والمداهمات التي استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية، وأدت إلى تدمير هذه البؤر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، كما نعى فضيلته استشهاد أبطال مصر البواسل من أبنائنا الجنود والضباط أثناء هذه العمليات، ليسطروا بدمهم الطاهر صفحة جديدة في تاريخ مواجهات جماعات الإرهاب الأسود، وليجددوا العهد في التضحية والتفاني في الحفاظ على تراب وطننا الحبيب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]