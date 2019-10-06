إف سي مصر يحقق مفاجأة ويتعادل مع الزمالك في الدوري

٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

الزمالك وإف سي مصر

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1- 1 حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي وتعادل إف سي مصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عمر حبشي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث بجدول الدوري وارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين يحتل بهما المركز الخامس عشر.

اللقاء شهد تراجعا كبيرا في مستوى الزمالك رغم سيطرته على الملعب والتقدم بهدف مبكر في الدقيقة 15 إلا أن فردية اللاعبين والعشوائية في التحركات تسببت في عدم استغلال هذا الاستحواذ بشكل جيد، بل إن فريق مصر كان الأكثر خطورة في الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة قبل أن يتمكن عمر حبشي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة