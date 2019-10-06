صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

الزمالك وإف سي مصر

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».

وأتم تصريحاته: «المدير الفني كان يدعمنا بقوة في المباراة، وطالبنا بين الشوطين بمواصلة اللعب بنفس الأداء، وأننا قادرون على تحقيق الفوز على الزمالك». وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من