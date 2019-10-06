برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

برشلونة

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.

ظهر برشلونة بمستوى مجيد منذ بداية اللقاء حيث افتتح سواريز التسجيل فى الدقيقة 27 من عمر المباراة بتمريرة مساعدة من سيميدو، ومع استمرار المباراة استمرت محاولات الكتالونى حتى عزز تقدم برشلونة فيدال لاعب خط الوسط فى الدقيقة 32، ولم ينتظر ديمبلي سوى ثلاث دقائق ليأتى بالهدف الثالث فى الدقيقة 35، واستمرت المحاولات