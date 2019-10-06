رياضة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

تحرير:محمد جمال ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م
برشلونة
برشلونة
نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
ظهر برشلونة بمستوى مجيد منذ بداية اللقاء حيث افتتح سواريز التسجيل فى الدقيقة 27 من عمر المباراة بتمريرة مساعدة من سيميدو، ومع استمرار المباراة استمرت محاولات الكتالونى حتى عزز تقدم برشلونة فيدال لاعب خط الوسط فى الدقيقة 32، ولم ينتظر ديمبلي سوى ثلاث دقائق ليأتى بالهدف الثالث فى الدقيقة 35، واستمرت المحاولات
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يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
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صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
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إف سي مصر يحقق مفاجأة ويتعادل مع الزمالك في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1- 1 حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي وتعادل إف سي مصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عمر حبشي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث بجدول الدوري وارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين يحتل بهما المركز الخامس عشر.
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برشلونة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
برشلونة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
برشلونة‎

برشلونة يحقق فوزًا سهلا على خيتافى

نجح فريق برشلونة فى تحقيق الفوز على نظيره خيتافى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، فى إطار الأسبوع السابع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وجونيور فيربو. وشهدت المباراة أول تمريرة مساعدة من حارس مرمى الفريق الكتالونى تير شتجين والتى أدت لهدف برشلونة الأول بتوقيع لويس سواريز، ويعد هذا الفوز الحادى عشر للفريق الكتالونى فى تاريخ مواجهاته على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.
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