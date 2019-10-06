رياضة

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
يوفنتوس وإنتر
يوفنتوس وإنتر
خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
لم يحتَج يوفنتوس سوى لأربع دقائق لزيارة شباك إنتر ميلان، عن طريق باولو ديبالا، الذي أطلق تسديدة صاروخية، فشل هاندانوفيتش في التصدي لها لتسكن الشباك، وفي الدقيقة العاشرة أطلق رونالدو تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، وارتدت هجمة مرتدة للإنتر عن طريق لوكاكو الذي توغل حتى منطقة الجزاء، ليوقف بونوتشي الهجمة
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برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
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صاحب الهدف التاريخي في الزمالك: لن نكون صيدا سهلا

أكد عمر حبشي، لاعب فريق إف سي مصر، أن تسجيل هدف في شباك نادي الزمالك، شرف كبير للغاية له، وأضاف، خلال تصريحاته عقب المباراة، لقناة ON sport: «نسير في بطولة الدوري الممتاز خطوة بخطوة، ولدينا رغبة في التركيز بكل مباراة على حدة، ولا ننظر لاسم المنافس سواء كان كبيرا أو صغيرا بقدر اهتمامنا بالتركيز الشديد». وتابع: «هدفنا الأول بالطبع هذا الموسم هو البقاء في الدوري الممتاز، لكننا لن نكون صيدًا سهلا لأي فريق، وأتمنى أن تكون مباراة الزمالك مجرد بداية لنا».
الزمالك ونادي مصر

إف سي مصر يحقق مفاجأة ويتعادل مع الزمالك في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره إف سي مصر في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1- 1 حيث تقدم الزمالك في الدقيقة 15 عن طريق أشرف بن شرقي وتعادل إف سي مصر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق عمر حبشي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث بجدول الدوري وارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين يحتل بهما المركز الخامس عشر.
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ميلان

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
كريستيانو رونالدو

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال

يطمح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، فى التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال بعد أن برع فيه خلال آخر 5 أعوام، كما أشار إلى أنه لا يعلم ما سيحدث بشأن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين. وصرح رونالدو في حوار مع موقع «SportBible»: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية، وفي آخر 5 أعوام بدأت أستمتع بمجال ريادة الأعمال بأن أرى نفسي خارج كرة القدم، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟».
انتر ميلان

إنتر يعبر سامبدوريا بثلاثية وطرد سانشيز في أول ظهور

واصل فريق إنتر ميلان عروضه القوية، بعدما حقق الفوز على نظيره سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، لينجح النيراتزوري في حصد العلامة الكاملة والفوز في أول ست مباريات، ويصبح كونتي أول مدرب يفوز مع إنتر في أول 6 مواجهات بالكالتشيو، أحرز ستيفانو سينسي، أليكسيس سانشيز وروبيرتو جاليارديني أهداف الإنتر، فيما سجل يعقوب جانكتو هدف سامبدوريا الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، وجاء سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
يوفنتوس‎

يوفنتوس يعبر سبال بثنائية ويخطف الصدارة مؤقتًا

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبال، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول للسيدة العجوز في الدقيقة 45، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 78، ليرفع اليوفي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، الذي سيواجه سامبدوريا، مساء اليوم، في المقابل توقف رصيد سبال عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.
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