يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

تحرير:علي الزيني ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

يوفنتوس وإنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.

لم يحتَج يوفنتوس سوى لأربع دقائق لزيارة شباك إنتر ميلان، عن طريق باولو ديبالا، الذي أطلق تسديدة صاروخية، فشل هاندانوفيتش في التصدي لها لتسكن الشباك، وفي الدقيقة العاشرة أطلق رونالدو تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، وارتدت هجمة مرتدة للإنتر عن طريق لوكاكو الذي توغل حتى منطقة الجزاء، ليوقف بونوتشي الهجمة