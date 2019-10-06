إيران تُعلن موقف الأوروبيين من الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ م

محمد جواد ظريف

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي، مؤكدًا أن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد، وأن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق، مضيفًا الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك، متابعًا الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى أمريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فإن الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا.

وشدد ظريف على أنه في مواجهة هذه الإجراءات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات وفقا للتنبؤات المتخذة في سياق خطة العمل الشاملة، ولكن كما ذكرت، لا يمكن لأوروبا الانسحاب من الاتفاق النووي، وفقًا لسبوتنيك.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن