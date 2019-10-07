كواليس جلسة مرتضى مع ميتشو بعد التعادل أمام نادي مصر

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص

ميتشو - مرتضى منصور

عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، مساء أمس الأحد، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف مبكر عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 15، وتعادل إف سي مصر في الدقيقة 45+2، بهدف سجله المهاجم عمر الحبشي.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم". ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر، إذ خسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم".



ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر، إذ خسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



وأوقف إف سي مصر انتصارات الزمالك، قبل مباراة القمة التي ستجمعه بالأهلي في الجولة المقبلة، ليصبح رصيد الفريق الأبيض 7 نقاط في المركز الرابع، متخلفًَا بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني والمقاولون الثالث، بينما ارتفع رصيد إف سي مصر إلى نقطتين، في المركز الـ15.



