رياضة

كواليس جلسة مرتضى مع ميتشو بعد التعادل أمام نادي مصر

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
ميتشو - مرتضى منصور
ميتشو - مرتضى منصور
عقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمناقشة أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، مساء أمس الأحد، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف مبكر عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 15، وتعادل إف سي مصر في الدقيقة 45+2، بهدف سجله المهاجم عمر الحبشي.
وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم". ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر، إذ خسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما
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ميتشو

كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يحدد موعد رحيل الصربي ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لن يرحل عن الفريق إلا في نهاية الموسم، وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب تعادل فريقه مع إف سي مصر في الدوري الممتاز، أن ميتشو هو نفس المدرب الذي كان الجميع يشيد به منذ أقل من شهر، حين توج بكأس مصر، وأردف: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعًا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم".
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
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ميتشو

كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يحدد موعد رحيل الصربي ميتشو

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لن يرحل عن الفريق إلا في نهاية الموسم، وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب تعادل فريقه مع إف سي مصر في الدوري الممتاز، أن ميتشو هو نفس المدرب الذي كان الجميع يشيد به منذ أقل من شهر، حين توج بكأس مصر، وأردف: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعًا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم".
جنش

جنش يهاجم مجلس الزمالك ويشكر اتحاد الكرة

تعجب محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، من عدم حصوله على مقدم تعاقده للموسم الجديد (2019- 2020) حتى الآن من القلعة البيضاء. وكتب حارس الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تحمل كل تكاليف علاجي حتى الآن، وأشكر جمهور نادى الزمالك العظيم على مشاعركم الجميلة ومساعدتى في تخطي الأزمة والعودة سريعًا إلى الملعب، فدمتم لى خير إخوة".
مجلس-ادارة-الاهلى‎

مرتضى منصور يقدم 16 بلاغًا ضد مجلس الأهلي

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على مجلس الأهلي، وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أن مجلس المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب يحاول الاستقواء بالخارج ضده والبحث عن إثارة الفتنة. وأوضح مرتضى منصور في تصريحات متلفزة، أنه قدم 16 بلاغًا ضد مجلس النادي الأهلي للنائب العام، كما هاجم رئيس القلعة البيضاء، الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، لترويجه بعض الأنباء حول أفضلية فريق جينيراسيون، بطل السنغال، في أزمته بدوري أبطال إفريقيا.
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