مرتضى منصور يحدد موعد رحيل الصربي ميتشو

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ ص

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لن يرحل عن الفريق إلا في نهاية الموسم، وأضاف رئيس الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عقب تعادل فريقه مع إف سي مصر في الدوري الممتاز، أن ميتشو هو نفس المدرب الذي كان الجميع يشيد به منذ أقل من شهر، حين توج بكأس مصر، وأردف: "عقدت جلسة مع ميتشو بعد المباراة، لمعرفة أسباب الأداء الباهت والتعادل المؤسف، ووضعنا خطة لتصحيح المسار سريعًا، وأؤكد أنه لن يرحل إلا بنهاية الموسم".

وواصل رئيس الزمالك: "لا مساس بالمعاونين الأجانب لميتشو، لكن هناك إمكانية لإضافة عناصر مصرية للجهاز المعاون، لمساعدة المدرب في مهمته". وأعلن مرتضى منصور توقيع عقوبات متدرجة على لاعبيه بعد التعادل، معتبرا أن غياب طارق حامد، لاعب الوسط، بعد طرده في لقاء مصر للمقاصة، هو أحد أسباب التعثر، لأنه أثر فى الفريق

وواصل رئيس الزمالك: "لا مساس بالمعاونين الأجانب لميتشو، لكن هناك إمكانية لإضافة عناصر مصرية للجهاز المعاون، لمساعدة المدرب في مهمته".



وأعلن مرتضى منصور توقيع عقوبات متدرجة على لاعبيه بعد التعادل، معتبرا أن غياب طارق حامد، لاعب الوسط، بعد طرده في لقاء مصر للمقاصة، هو أحد أسباب التعثر، لأنه أثر فى الفريق سلبيا.



وأضاف رئيس الزمالك أن البعض يحلو له انتقاد نجليه، أحمد وأمير "رغم أنهما يدفعان من جيبهما الخاص من أجل مصلحة النادي"، على حد قوله.



وتابع مرتضى منصور أن الزمالك لديه القدرة على تصحيح مساره، وتدارك الأخطاء، بدايةً من لقاء الأهلي في الجولة المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.



وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام إف سي مصر بهدف لكل منهما، مساء أمس الأحد، على ملعب السلام، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

