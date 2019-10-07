كيف هاجم نجوم الزمالك القدامى ميتشو؟

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

ميتشو

انقلبت جماهير الزمالك وبعض نجوم القلعة البيضاء السابقين على المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو"، بعد التعادل مع إف سي مصر. وانتقد فاروق جعفر، مدرب الزمالك الأسبق، عبر تصريحات تليفزيونية، طريقة إعداد ميتشو للمباراة، مؤكدا أنه اهتم بشكل زائد بلقاء الأهلي في الجولة المقبلة، ولكنه رفض فكرة إجراء تغييرات في الجهاز الفني وطالب بتوفير الاستقرار. وأكد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك الأسبق، أن الفريق الأبيض كان بحاجة إلى حسم اللقاء مبكرا من أجل تحقيق الفوز على حساب إف سي مصر، مشيرا إلى أن الأبيض قادر على تصحيح المسار بشرط استعادة الروح القتالية.

وانتقد طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، تفكير ميتشو خلال المباراة، وتوجيه "رسالة اطمئنان" للاعبي الفريق قبل اللقاء، باستبعاد بعض العناصر مثل محمود علاء وفرجاني ساسي. وأشار إلى أن الزمالك افتقد دور لاعب الارتكاز في المباراة وهو سر التعادل، موضحا أن ميتشو تجاهل لاعبا مهما مثل إسلام جابر، ولم يمنحه أي فرصة. وأوضح