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تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

ظهرت تفاصيل جديدة تتناول الأزمة الأخيرة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولاته للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نجل جو بايدن، نائب الرئيس السابق
تحرير:محمود نبيل ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
ترامب
ترامب
أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
ومنذ بداية الأزمة، كان السؤال المطروح هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، قد أساءا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة. وخلال الساعات الماضية، ظهرت تفاصيل جديدة تشير إلى أن
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الشرطة-الأمريكية

مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بولاية أمريكية

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجراح، اليوم الأحد، إثر إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس الأمريكية. وقال توماس توماسيك المتحدث باسن شرطة الولاية في تصريح اليوم، "تلقينا اتصالا بشأن إطلاق نار في موقع الحادث في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وأضاف أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفيات محلية وجميعهم بحالة مستقرة. وأشار إلى أنه لم يتم بعد القبض على مرتكب الحادث، وما زالت المعلومات قليلة بشأن أوصافه سواء كان فردا واحدا أو أكثر أو حتى عددهم.
ترامب (1)

ترامب بلا مساندة إعلامية في أزمة مكالمة أوكرانيا

كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف إعلامي ثابت تمثل في قناة فوكس نيوز، وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبينما كان ينتقد ما يصفه بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ويتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، حافظ الرئيس على علاقة عميقة مع الإعلاميين المحافظين في فوكس، لكن حتى بعض أنصاره الأكثر صراحةً يعترفون بأن تعامل ترامب في أزمة أوكرانيا الأخيرة، التي أثارت تحقيقًا شمل بعض مسؤولي البيت الأبيض، شكّل مشكلة كبيرة لترامب وإدارة البيت الأبيض، على حد سواء، خاصة مع ضعف المساندة الإعلامية لترامب.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مقتل وإصابة 5 أشخاص في هجوم عشوائي بأمريكا

قُتل 4 أشخاص، بينما أصيب خامس بجروح خطيرة، بعدما تعرضوا للضرب المبرح بأنبوب معدني على يد أحد المشردين في جنوب مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وفقا لما أعلنت الشرطة الأمريكية، إذ قالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، إنها احتجزت شابا يبلغ من العمر 24 عاما، يُشتبه في كونه منفّذ الهجوم، كما تحفّظت على أداة القتل المتسخدمة، وهي أنبوب معدني بطول حوالي 3 أقدام استخدمها المعتدي لضرب ضحايا أثناء نومهم، موضحة أن جميع الضحايا من المشرّدين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عبر موقعها الإلكتروني.
دونالد ترامب

ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى أمريكا بسبب تكاليف الرعاية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم.
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ترامب (1)

ترامب بلا مساندة إعلامية في أزمة مكالمة أوكرانيا

كان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليف إعلامي ثابت تمثل في قناة فوكس نيوز، وعلى مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وبينما كان ينتقد ما يصفه بـ"وسائل الإعلام المزيفة" ويتهم الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، حافظ الرئيس على علاقة عميقة مع الإعلاميين المحافظين في فوكس، لكن حتى بعض أنصاره الأكثر صراحةً يعترفون بأن تعامل ترامب في أزمة أوكرانيا الأخيرة، التي أثارت تحقيقًا شمل بعض مسؤولي البيت الأبيض، شكّل مشكلة كبيرة لترامب وإدارة البيت الأبيض، على حد سواء، خاصة مع ضعف المساندة الإعلامية لترامب.
دونالد ترامب

ترامب يعلق دخول المهاجرين إلى أمريكا بسبب تكاليف الرعاية

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إعلانا بشأن تعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة. وقال الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وإنه سيسري ابتداء من يوم 3 من شهر نوفمبر القادم.
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عزل ترامب.. هل يتخلى الجمهوريون عن رئيسهم؟

في الوقت الذي يتجه فيه مجلس النواب الأمريكي إلى طريق يضمن فعليا إدانة الرئيس دونالد ترامب، يرى الجميع أنه من المستبعد تماما أن يقرر مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون إقالة ترامب من منصبه، فالاحتمال القوي هو أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب، وعلى أرض الواقع يوجد حاليا 53 جمهوريا في المجلس و47 ديمقراطيا واثنان مستقلان دائمًا يدعمون وجهة نظر الديمقراطيين. ومن أجل إقالة ترامب من منصبه، يجب أن يصوت 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار، وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون إلى صوت كل سيناتور ديمقراطي، بالإضافة إلى أصوات 20 آخرين من الجمهوريين.
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ترامب الطرف الأضعف في مواجهة العزل مع الكونجرس

كشفت الأيام القليلة الماضية عن رهان جديد للديمقراطيين في التعامل مع أهدافهم الرئيسية، والتي تكمن في الإطاحة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، خاصة بعد أن طالب عدد من الأعضاء باستقالته من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل بيتو أورورك، طالب بشكل مُعلن باستقالة ترامب، يوم السبت الماضي، وأكد أن أفضل ما يمكن أن يفعله الرئيس ترامب من أجل البلاد هو الاستقالة، وذلك بدلًا من إجبار البلاد على الخضوع لعملية عزل مثيرة للجدل.
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