تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

ظهرت تفاصيل جديدة تتناول الأزمة الأخيرة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومحاولاته للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع نجل جو بايدن، نائب الرئيس السابق

تحرير:محمود نبيل ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

ومنذ بداية الأزمة، كان السؤال المطروح هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، قد أساءا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة. وخلال الساعات الماضية، ظهرت تفاصيل جديدة تشير إلى أن

ومنذ بداية الأزمة، كان السؤال المطروح هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي ومحاميه الشخصي، رودي جولياني، قد أساءا استخدام السلطة التنفيذية للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي لا يزال مرشحًا رفيع المستوى للديمقراطيين في الرئاسة.

وخلال الساعات الماضية، ظهرت تفاصيل جديدة تشير إلى أن هناك جهات أو أشخاصا آخرين قد قاموا بالإبلاغ عن الأمر، حيث أكد المحامون الذين يمثلون المبلغين عن المخالفات لشبكة "إن بي سي نيوز"، أمس الأحد، أن هناك شخصًا آخر قد أبلغ الآن بمعلومات جديدة عن المكالمة.

ترامب يقحم أوكرانيا في أزماته السياسية الداخلية

وقال المحامي أندرو باكاج لـ"إن بي سي نيوز": "يمكنني أن أؤكد أن شركتي وفريقي يمثلون العديد من المخبرين في ما يتعلق بالكشف الأساسي الصادر في 12 أغسطس 2019 لمفتش مجتمع الاستخبارات العام".

وأدت المكالمة الهاتفية التي تمت في 25 يوليو إلى قيام مسؤول مخابرات أمريكي بتقديم شكوى أدت إلى سلسلة من الأحداث السريعة، من بينها إجراء تحقيق في قضية عزل الرئيس.

وأظهر وصف للدعوة التي أعلنها البيت الأبيض أن ترامب طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الضغط من أجل إجبار كبير المدعين في أوكرانيا على إجراء تحقيق في شركة غاز أوكرانية كان نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عضوًا في مجلس إدارتها.

وتشير الرسائل النصية التي بعث بها الكونجرس يوم الخميس، وأصدرها الديمقراطيون في مجلس النواب، إلى أن الدعوة كانت جزءًا من جهد أوسع من ترامب وإدارته للضغط على أوكرانيا.

وتُظهر النصوص أن الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون لإقناع أوكرانيا بالالتزام علنًا بالتحقيق مع خصوم ترامب السياسيين وربط التحقيق بما إذا كان سيتم دعوة الرئيس الأوكراني لزيارة رسمية إلى البيت الأبيض، وذلك حسب المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وخلال مقال نُشر في صحيفة ديلي كولر الأمريكية قبل ثلاثة أيام، أكد كل من الكاتب نيل باتل ومعلق فوكس نيوز تاكر كارلسون، أن بعض الجمهوريين حاولوا على مدى الأيام القليلة الماضية، إيجاد طريقة لتبرير هذا التصرف الذي تم الكشف عنه عبر مجموعة ليست قليلة من وسائل الإعلام الأمريكية، لكن لا توجد طريقة لتدوير ذلك كفكرة جيدة.

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وعلى الرغم من أنهم أدانوا التحقيق في قضية المساءلة التي بدأت في 24 سبتمبر الماضي، بعد أن دفعت تقارير إعلامية الديمقراطيين في مجلس النواب إلى بدء تحقيق، فإن شخصيات وسائل الإعلام المحافظة ترى أن تصرفات الرئيس لا يمكن تبريرها.

وتقدم الرسائل أكمل صورة حتى الآن حول كيفية سعي كبار الدبلوماسيين ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني إلى تعزيز هدف ترامب المتمثل في جعل الأوكرانيين يحققون في التدخل في انتخابات عام 2016 وقصة هنتر بايدن.

وجاءت التفاصيل الجديدة حول كيفية تكثيف حملة الضغط التي قام بها ترامب على أوكرانيا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس علنًا دولة أجنبية أخرى، وهي الصين، لعمل الشيء نفسه مع خصمه السياسي الأكبر.