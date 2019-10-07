صحف عربية: تواصل انتفاضة العراق والأردن ينتصر للمعلم

الصحف أشارت إلى أن التونسيين صوتوا، أمس الأحد، لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ثالث انتخابات تشريعية منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة وشهدت إقبالا فاترا

تحرير:وفاء بسيوني ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

تصدّرت تطورات الأوضاع في العراق وتحقيقات عزل الرئيس دونالد ترامب عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، كما أطلعتنا على سير الانتخابات في تونس، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وكشفت صحيفة "الاتحاد" عن تواصل سقوط المتظاهرين أمس الأحد، في مواجهات مع القوات الأمنية في بغداد، في سادس أيام الحركة الاحتجاجية التي كانت أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب مصادر أمنية وطبية. وسمع دوي إطلاق النار خلال المواجهات التي وقعت في مدينة الصدر في شرق العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على إشعال إطارات وإطلاق الألعاب النارية باتجاه القوات الأمنية.

بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الذعر بات يهيمن على القوى السياسية العراقية، سواء المعارضة للحكومة (مثل تيار الحكمة) أو الموالية لها (مثل كتلة الفتح)، وحتى تلك التي تسعى لترك مسافة من عدم الرضا، وبينها تحالف "سائرون" الذي يدعمه مقتدى الصدر. وساد هدوء نسبي شوارع بغداد نهار أمس، قبل أن تعلن مصادر

بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الذعر بات يهيمن على القوى السياسية العراقية، سواء المعارضة للحكومة (مثل تيار الحكمة) أو الموالية لها (مثل كتلة الفتح)، وحتى تلك التي تسعى لترك مسافة من عدم الرضا، وبينها تحالف "سائرون" الذي يدعمه مقتدى الصدر.

وساد هدوء نسبي شوارع بغداد نهار أمس، قبل أن تعلن مصادر سقوط 8 قتلى و25 جريحا على الأقل في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر، مساء أمس.

وقالت الشرطة إن قوات الأمن التي يدعمها الجيش، أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في منطقتين بمدينة الصدر.



وتناولت صحيفة "الخليج" إعلان الحكومة العراقية عن سلسلة تدابير اجتماعية استجابةً لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لوضع حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو 100 شخص في أقل من أسبوع بحسب أرقام رسمية.

كان أبرز تلك القرارات تصويت مجلس محافظة بغداد، أمس الأحد، بالإجماع على قبول استقالة محافظ العاصمة، فلاح الجزائري، حسب ما نقله التليفزيون العراقي.

وفتح مجلس محافظة بغداد باب الترشح للمنصب لمدة 5 أيام، والجزائري هو أول مسؤول كبير يتنحى عن منصبه على خلفية الاحتجاجات الشعبية المنددة بالفساد وتدهور الخدمات وتفشي البطالة.

وبالانتقال لتونس وتحت عنوان "وسط مناخ سياسي متوتر.. 7 ملايين تونسي يختارون 217 نائبا"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن التونسيين صوتوا أمس الأحد لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدا في ثالث انتخابات تشريعية منذ ثورة 2011، وسط أجواء سياسية متوترة.

ودُعي أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار نوابهم في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين، ومن اتجاهات سياسية عدة. واقترع التونسيون في الخارج، أول من أمس، وسط نسبة مشاركة ضعيفة ناهزت 4.6%.

وأشارت "الاتحاد" إلى أن إقبال الناخبين بدا ضعيفا على مراكز الاقتراع على امتداد نهار يوم أمس في أغلب الجهات، لكن تحسن الإقبال بعد الظهر وقبل ساعة من غلق مراكز الاقتراع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أكدت، في وقت سابق أمس، أن الإقبال على الاقتراع في الساعات الأولى لم يتجاوز 7%، بينما قال عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن نسبة الإقبال بلغت 23.5% قبل ساعتين من إغلاق صناديق الاقتراع.



وذكرت "الشرق الأوسط" أن الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت، أمس، شهدت إقبالا فاترا، إذ تراجعت نسبة المشاركة من 69 في المئة في الانتخابات الماضية إلى 41.3 في المئة، بينما أظهر استطلاع لآراء الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" تصدرا الاقتراع.

وأوضحت صحيفة "القبس" أن كلا من حزب "النهضة" وحزب "قلب تونس" أعلن فوزه في الانتخابات التشريعية.

وقال الناطق الرسمي باسم "النهضة" عماد الخميري في مؤتمر صحفي: "تعلن حركة النهضة، حسب المعطيات الأولية، أنها متفوقة في الانتخابات".

من جهته، أكد حاتم المليكي المتحدث باسم الحزب الذي يترأسه نبيل القروي الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي ومرشح للدورة الرئاسية الثانية: "حسب النتائج الأولية يتصدر قلب تونس الانتخابات التشريعية، وهو الحزب الفائز على مستوى مقاعد البرلمان".

وعقب التصريحات بدأ أنصار الحزبين احتفالات في مقراتهم.

وتحت عنوان "تحقيقات عزل ترامب تأخذ منحى جديدا"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، وأغلبيته من الحزب الديمقراطي، زادوا من الضغط على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في تحقيقات العزل الجارية بسبب ضغطه على نظيره الأوكراني ليساعد في النيل من خصمه جو بايدن، المرشح الرئاسي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020، في الوقت الذي يستعد فيه مُبلغ ثان في القضية للكشف عن معلومات قد تزيد من تأزم موقف الرئيس وفريقه.

واتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجيل، وزير الخارجية مايك بومبيو، بتجاهل طلب استدعاء لتقديم وثائق لمجلس النواب، في إطار تحقيق المساءلة الرامي إلى عزل ترامب، وذلك بعد يوم من إعلان الأخير عن تعرض مسؤولين في وزارته إلى "المضايقة" من الديمقراطيين.

وأصدرت لجان الكونجرس الثلاث التي تجري التحقيق مذكرات استدعاء للبيت الأبيض ووزارة الخارجية، الجمعة، تطالب بوثائق ومستندات تتعلق بالتحقيق. وكان ترامب شكك في الاتهامات، وشن هجوما على المبلغ عن مكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتهم فيها ترامب بمحاولة إيذاء بايدن، وأكد محامي المبلغ الأول، أمس، أن فريقه القانوني يمثل مُبلغا ثانيا على "اطلاع مباشر" بالوقائع التي تسببت في فتح تحقيقات عزل ترامب.

بينما أفادت صحيفة "البيان" أنه تم الكشف عن معلومات جديدة حول أزمة ترامب وأوكرانيا، إذ قال محاميان إن موكلهما، وهو مسؤول بالمخابرات الأمريكية، تقدم للكشف عن معلومات حول سعي الرئيس دونالد ترامب لدفع نظيره الأوكراني إلى إجراء تحقيق يتصل بمنافسه الديمقراطي المحتمل.

وقال المحامي مارك زيد، الأحد، إن هذا الشخص، وهو مسرب ثان، لديه معرفة مباشرة ببعض المزاعم التي تتعلق بشكوى مسرب المعلومات الأول، والتي أدت لبدء إجراءات مساءلة الرئيس الجمهوري.

وتحت عنوان "الأردن ينتصر للمعلم في يومه بمنحه علاوات تنهي الإضراب"، كشفت "الخليج" عن أن الأردن انتصر للمعلم في يومه العالمي بمنحه علاوات متدرجة بين 33% و75% أنهت الإضراب الذي استمر أربعة أسابيع وعادت الحياة مجددا للمدارس، أمس الأحد، بعد شلل كبير، ووضعت حدا للتصعيد الذي كان وصل إلى مرحلة "المكاسرة" وهدد بتداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية واسعة.

وسجل نجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع نقابة المعلمين، أعلنت تفاصيله فجر أمس الأحد، بعد اجتماعات وُصفت بأنها "ماراثونية" خلاصا للتأزيم النقابي الأكبر منذ عقود، والذي تفاقم ابتداءً من 5 سبتمبر الماضي، عقب مواجهات أمنية مع المعلمين خلال وقفات احتجاجية في عمان، طالبوا خلالها بعلاوة 50% دفعة واحدة وفورية على الراتب دون تأجيل.