إحالة ضباط للتحقيق لاستخدامهم القوة ضد متظاهرين بالعراق
٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
تظاهرات العراق
أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الاثنين، إحالة الآمرين والضباط الذين استخدموا القوة المفرطة - خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا - للتحقيق فورا.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن إجراءات محاسبة الضباط والآمرين والمراتب الذين ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة بدأت من خلال مجالس تحقيقية فورية"، وطالبت القيادة جميع القوات الأمنية بالالتزام التام بقواعد الاشتباك الخاصة بحماية المتظاهرين ومكافحة الشغب.
كان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي قد وجه بسحب كافة وحدات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بوحدات من الشرطة الاتحادية ، وجاء هذا التوجيه نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر أمس واستخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة - حسب السومرية.