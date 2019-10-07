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مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

تحرير:أ ش أ ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
أرشيفية
أرشيفية
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف قرب مخيم بلاطة بنابلس شمال الضفة الغربية لإداء الصلوات التلمودية. وقالت مصادر فلسطينية إن 5 مواطنين على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة برصاص مطاطي وحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال للرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف بينهم المصور الصحفي معتصم سقف الحيط حيث أصيب برصاصة مطاطية في البطن وقد وصفت الإصابة بالطفيفة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة نابلس في إطار تأمين دخول 17 حافلة للمستوطنين، تقل (1100) مستوطن إلى قبر يوسف.وأضافت المصادر أن من بين المقتحمين كان وزير الاقتصاد الإسرائيلي "ايلي كوهين" ورئيس مجلس مستوطنات بالضفة "يوسي داجان" وعضو الكنيست "موشيه أربيل".ويقتحم المستوطنون
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