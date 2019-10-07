يبدأ غدا.. تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

مهرجان الإسكندرية السينمائي -صورة أرشيفية

تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتى تقام بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «السينما والتجريب»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، وقد اختارت إدارة المهرجان دولة إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، التى سيتم تكريمها إلى جوار عدد من الأسماء المصرية والعربية، وهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق على أحمد، والمخرج التونسي رشيد فرشيو.

مهرجان الإسكندرية هو أحد المهرجانات الفنية العريقة، الذى تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، تحت رعاية وزارة الثقافة، بهدف نشر الثقافة السينمائية. ويضم المهرجان عددا من المسابقات، هي المسابقة الرسمية وتندرج تحتها مسابقة البحر المتوسط للأفلام الطويلة ومسابقة البحر المتوسط للأفلام القصيرة والتسجيلية،