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يبدأ غدا.. تفاصيل الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
مهرجان الإسكندرية السينمائي -صورة أرشيفية
مهرجان الإسكندرية السينمائي -صورة أرشيفية
تنطلق، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتى تقام بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «السينما والتجريب»، برئاسة الناقد الأمير أباظة، خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر، وقد اختارت إدارة المهرجان دولة إسبانيا ضيف شرف هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، التى سيتم تكريمها إلى جوار عدد من الأسماء المصرية والعربية، وهم الفنان محمود قابيل، والمخرج محمد فاضل، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق على أحمد، والمخرج التونسي رشيد فرشيو.
مهرجان الإسكندرية هو أحد المهرجانات الفنية العريقة، الذى تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، تحت رعاية وزارة الثقافة، بهدف نشر الثقافة السينمائية. ويضم المهرجان عددا من المسابقات، هي المسابقة الرسمية وتندرج تحتها مسابقة البحر المتوسط للأفلام الطويلة ومسابقة البحر المتوسط للأفلام القصيرة والتسجيلية،
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هند-صبرى

هند صبري: «حلم نورا» ينقل مشكلات الشارع التونسي

"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
مي كساب

مى كساب: لا أقلد نبيلة عبيد وأحزنني تأجيل عرض فيلمي

طرح منذ يومين فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي كساب، ويتناول قصة 3 من نجوم زمن الفن الجميل ممن قدموا العديد من الأعمال، إلا أن شعبيتهم تأثرت بمرور الوقت، ولم تعد الأعمال الفنية تعرض عليهم من قبل المنتجين، إلا أنهم قرروا العودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، من خلال فيلم سينمائي يتقاسمون بطولته، وهو ما يدور في إطار كوميدي ومواقف تجمعهم معا في رحلتهم، وعبرت مي كساب عن سعادتها بالعمل. وقالت فى تصريحات لـ«التحرير»، إنها تتمني ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور خاصة أنهم بذلوا فيه مجهود كبير حتي يخرج للنور.
فاطمة عادل

«بين بحرين» يواجه المجتمع بقضايا المرأة في السينمات 16 أكتوبر

تستعد السينمات المصرية، لعرض فيلم "بين بحرين"، بداية من يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد سلسلة من الجولات خاضها في المهرجانات العربية والأوروبية والدولية، ونشرت صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلان الترويجي الرسمي له، مشيرة إلى أن الفيلم نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة أكسير وشركاء التنمية، إيماناً منهم بدور السينما المهم في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.
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مهرجان الإسكندرية السينمائي-15

محيي إسماعيل عضو لجنة تحكيم بـ«الإسكندرية السينمائي»

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، المقرر انطلاق فعاليات دورته الـ35 خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، اليوم السبت، عن اختيار النجم محيى إسماعيل لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الدولية. ويعد "إسماعيل" أحد الفنانين الذين يتميزون بتقديم الأدوار الصعبة المركبة وتجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصًا في هذه الأدوار الصعبة والمركبة حتى أُطلق عليه لقب "رائد وملك السيكودراما في مصر"، وقدم مؤخرًا شخصية من الشخصيات المحورية في فيلم "الكنز" الذي كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال، وهي شخصية "الكاهن".
احسان عبد القدوس (2)

مواقف إحسان عبدالقدوس.. ثائر ترك السياسة من أجل الأدب

احتفل مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التى انطلقت الخميس الماضى، وتستمر حتى الجمعة 27 سبتمبر، بالذكرى المئوية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وافتتح اليوم السبت، معرضا لتكريمه ضم بعض أغراضه وكتبه ورواياته ومجموعة من صوره وأفيشات أفلامه ومقتنياته، وحرص عدد كبير من النقاد والفنانين منهم يسرا وإيناس الدغيدى وبشرى، وعمرو منسي، على زيارة المعرض، إلى جانب اهتمام رجل الأعمال نجيب ساويرس بأن يأتي إلى المعرض ومعه والده على كرسي متحرك، كما حرص أيضا على الحضور ابن الكاتب إحسان عبدالقدوس.
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