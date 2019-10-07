سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حظر استخدام كروت «المحصلين» في الدفع الإلكتروني

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
الدفع الإلكتروني
الدفع الإلكتروني
قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه يمكن سداد المدفوعات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية أو على أكثر من مرة طبقا لحد السحب المسموح به لبطاقة المواطن، ويحظر استخدام كروت خاصة بالمحصلين في عملية التحصيل نيابةً عن المواطنين، ويحظر أيضًا تجزئة قيمة مقابل الخدمة في محاولة لتجنب التحصيل الإلكتروني. وأوضح عواد، فى كتاب دورى جديد، أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني، يتحمل مصاريف إدارية بنسبة 5% من المبلغ المطلوب سداده.
وأضاف عواد أن المواطن لا يتحمل أى عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي بسبب عطل فى ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني (السيستم)، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط. وأشار إلى أنه يمكن للمواطن استرداد المبلغ الذي تم خصمه من البطاقة البنكية، سواء بالخطأ أو لعدم أداء الخدمة باستخدام
اقرأ المزيد
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البورصة

الحكومة: قرار بخفض تكلفة التداول بالبورصة بنسبة 50%

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان له اليوم، الإثنين، إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتخفيض المقابل على عمليات التداول في البورصة بنسبة 50%. وأوضح البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 يشمل إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وتخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من عشرين في المئة ألف. وأوضح عمران أن الرقابة المالية على الخدمات المالية غير المصرفية حريصة على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين فى سوق رأس المال.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 721.290 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14292 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17261 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.24 جنيه، ونحو 16.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العقاري المصري، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك سئيب، وبنك البركة ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسى

بالتعليم والصحة.. السيسي يوجه بالتركيز على التنمية البشرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام الجاري 2019-2020، إذ وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، من خلال الاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واللتين تشهدان زيادة غير مسبوقة في مخصصاتهما.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

المركزي الأوغندي يقر استحواذ بنك القاهرة على كمبالا

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك المركزي الأوغندي وافق على رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا، واستحواذ بنك القاهرة على حصة بنكي مصر والأهلي في "القاهرة كمبالا" لتصل حصته إلى 100% من أسهم البنك خلال الشهر الجاري. وأكد فايد أن مصرفه حصل على موافقة المركزي الأوغندي لزيادة رأسمال القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط البنوك الحكومية للتوسع فى إفريقيا، حيث يستهدف بنك القاهرة التوسع خارج مصر والوجود فى دول كينيا وتنزانيا والصين وروسيا.
دولار

الدولار ينخفض في البنوك.. والمصرف المتحد أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل أقل سعر بنحو 16.38 جنيه للبيع، و16.28 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك المشرق، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 16.42 جنيه للبيع، و16.32 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد ليسجل 16.41 جنيه للبيع، و16.31 جنيه للشراء.
الديون الخارجية (2)

6 عوامل أدت إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، لتنخفض العملة الخضراء بما يقارب 13 قرشا خلال أسبوع واحد فقط، وارتفعت العملة المحلية بواقع 155 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك بنحو 16.40 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبرج، ليتحول خلال الـ4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]