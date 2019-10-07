ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

باولو ديبالا

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالمستوى الذي قدمه يوفنتوس في الفوز أمس بنتيجة (2-1) على إنتر في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وتألق ديبالا بشدة في تلك المواجهة بعدما سجل الهدف الأول لليوفي، ليقود السيدة العجوز إلى خطف صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر، وقال ديبالا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة جيدة بالفعل، وستبقى في ذهن جميع المشجعين لفترة طويلة. إنه انتصار مهم للغاية وسيعطينا دفعة معنوية كبيرة".

وتابع: "المدرب كان جيدًا في التعامل مع المباراة، ونحن أجدنا أيضًا، التغييرات كانت أساسية، أريد اللعب دائمًا، لقد لعبنا كرة القدم التي نريدها". وواصل: "اللعب في خط ثلاثي بالهجوم؟ لم تكن لحظة سهلة في المباراة، كان عليَّ أن أكون صانع ألعاب وكنت أشعر بالتعب، سنرى ما إذا كانت هناك فرصة للعب بهذه الطريقة

وتابع: "المدرب كان جيدًا في التعامل مع المباراة، ونحن أجدنا أيضًا، التغييرات كانت أساسية، أريد اللعب دائمًا، لقد لعبنا كرة القدم التي نريدها".



وواصل: "اللعب في خط ثلاثي بالهجوم؟ لم تكن لحظة سهلة في المباراة، كان عليَّ أن أكون صانع ألعاب وكنت أشعر بالتعب، سنرى ما إذا كانت هناك فرصة للعب بهذه الطريقة من البداية".



وبدوره قال مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي: "حافظنا على الكرة بشكل جديد ولم نشعر بالمعاناة عندما كانت الكرة مع إنتر ميلان، قدمنا أمسية رائعة، لكن يمكن أن نتحسن أكثر خلال الفترة المقبلة، كان هناك الكثير من الشدة والحيوية البدنية".



واختتم: "أعتقد أن لدينا بعض التفاصيل التي تحتاج بالفعل إلى تطور، سنصبح أكثر صلابة مع التحلي بالتركيز الكبير".