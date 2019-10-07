رياضة

دي خيا: هذه أسوأ نسخة لمانشستر منذ انضمامي له

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص
ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا
يرى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا أن مانشستر يونايتد يمر بأسوأ فترة منذ أن انضم إليه، وذلك بعد الهزيمة التي تكبدها الشياطين الحمر، أمس الأحد، أمام نيوكاسل بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله، إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ماذا يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين في كل المسابقات"، وبهزيمة أمس تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.
وحصد مانشستر يونايتد 9 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات، من تحقيق فوزين و3 تعادلات و3 هزائم. وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه البداية تعد الأسوأ للشياطين الحمر، بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي، منذ موسم 1989- 1990. وبدوره دافع جاري نيفيل عن سولسكاير قائلًا لشبكة سكاي: "مانشستر يونايتد يعاني بسبب
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جنش يعتذر لجماهير الزمالك: «نحن أسرة واحدة»

قدم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره للجماهير البيضاء، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع «إنستجرام»، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد».
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مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يسقط أمام نيوكاسل في البريميرليج

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في اقتناص فوز غالٍ من نظيره فريق مانشستر يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم الأحد على ملعب جيمس بارك فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، وسجل هدف المباراة الوحيد ماتيو لونتصاف ليمنح نيوكاسل ثلاث نقاط غالية. وشهدت الجولة العديد من المفاجآت حيث أسقط برايتون توتنهام بهدفين، ونجح وولفر فى الانتصار على مانشستر سيتي بهدفين. ويعد هذا الفوز تاريخيا لينوكاسل حيث لم يحقق الأخير أى انتصار أمام مانشستر يونايتد فى بطولة البريميرليج سوى فى 4 لقاءات فقط فى آخر 32 مباراة.
أولي جونار-سولسكاير (5)

سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
مارسيال - لينجارد ‎

لينجارد ينضم لقائمة المصابين في مانشستر يونايتد

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى إمكانية غياب لاعب الفريق خيسي لينجارد عن مباراة نيوكاسل يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها في تعادل الشياطين الحمر أمس أمام ألكمار الهولندي سلبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما بديلا في مواجهة أمس الخميس قبل أن يخرج في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ورغم أن سولسكاير أكد أن الإصابة ليست خطيرة، فإن لينجارد ربما لن يعود قبل مواجهة ليفربول في الدوري.
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