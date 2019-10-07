دي خيا: هذه أسوأ نسخة لمانشستر منذ انضمامي له

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

ديفيد دي خيا

يرى الحارس الإسباني ديفيد دي خيا أن مانشستر يونايتد يمر بأسوأ فترة منذ أن انضم إليه، وذلك بعد الهزيمة التي تكبدها الشياطين الحمر، أمس الأحد، أمام نيوكاسل بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا غير مقبول، ليس فقط هذه المباراة، لكن الموسم بأكمله، إنه أصعب وقت مر على النادي منذ وجودي هنا، لا أعرف ماذا يحدث، نحن لم نستطع هز الشباك في آخر مباراتين في كل المسابقات"، وبهزيمة أمس تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط.

وحصد مانشستر يونايتد 9 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات، من تحقيق فوزين و3 تعادلات و3 هزائم. وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه البداية تعد الأسوأ للشياطين الحمر، بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي، منذ موسم 1989- 1990. وبدوره دافع جاري نيفيل عن سولسكاير قائلًا لشبكة سكاي: "مانشستر يونايتد يعاني بسبب

وحصد مانشستر يونايتد 9 نقاط فقط، بعد مرور 8 جولات، من تحقيق فوزين و3 تعادلات و3 هزائم.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه البداية تعد الأسوأ للشياطين الحمر، بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي، منذ موسم 1989- 1990.



وبدوره دافع جاري نيفيل عن سولسكاير قائلًا لشبكة سكاي: "مانشستر يونايتد يعاني بسبب قرارات مجلس الإدارة السيئة، مجلس الإدارة مسؤول عن كل ذلك، من التعاقدات دون المستوى إلى سوء اختيار المدربين".



واختتم: "يحتاج سولسكاير إلى إنفاق نفس الأموال التي أنفقها مدربون سابقون. لا يوجد حل سريع ويجب التعامل مع الأمور بشكل منهجي".



ونوه بأن مجلس الإدارة يتعين عليه أن يصبر على المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.