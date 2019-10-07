البورصة تربح 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية أولى جلسات تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه في بداية التعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 721.290 مليار جنيه. وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14292 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 50 بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2061 نقطة، وقفز مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17261 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5343 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 525 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1406 نقاط. وحققت البورصة الأسبوع الماضي مكاسب سوقية بقيمة بلغت نحو 18 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم عند 713.8 مليار جنيه، مقابل 695.8 مليار جنيه بنهاية