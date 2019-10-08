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مع اقتراب نهايتها.. السيارات الأنجح في 2019

على مدى العام الجاري، استطاع عدد من السيارات تحقيق شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص بعد ظهورها بصورة مغايرة عن المعتاد في 2019
تحرير:محمود نبيل ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تيسلا
تيسلا
مع اقتراب نهايتها، شهد عام 2019 العديد من السيارات التي حققت نجاحات واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وجذبت فئات مختلفة من الجماهير، وهو ما كان بمثابة شهادة نجاح للشركات المنتجة لتلك الإصدارات والموديلات الجديدة. وتنافست العشرات من الشركات العالمية بالعديد من الموديلات، إلا أن الأبرز منها استطاع أن يبهر الجمهور بسلسلة من الإمكانات والقدرات الفنية لتلك السيارات، خاصة بعد إصدارها بشكل رسمي في الأسواق العالمية في الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي ستكون أيضًا الرهان الرئيس في 2020.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو جايد" البريطانية المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات التي استطاعت التواجد بقوة خلال العام الجاري. تويوتا سوبرا شهدت سوبرا تعديلات كبيرة في النسخة الخاصة بعام 2020، والتي ظهرت في العديد من المعارض الدولية التي أقيمت منذ بداية 2019، وحققت
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فولكس-فاجن-جولف

واحدة تجنبها.. ماذا قدمت السيارات الصغيرة في 2019؟

تحظى السيارات صغيرة الحجم بشعبية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية، مما يجعلها دومًا تحت اختبار وأنظار النقاد في العديد من الأوقات خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة أنها تتمتع بالفعل بقدرات تجارية على جذب الجماهير. على مدى العام الجاري، كانت هناك علامات واضحة لنجاح السيارات صغيرة الحجم في الأشهر الماضية، وذلك سواء على المستوى التجاري أو التقييم الفني للخبراء، الذين كان لهم آراء خاصة في مجموعة كبيرة من الإصدارات صغيرة الحجم بالأسواق العالمية المختلفة.
سيارة

الأولى من نوعها.. دبي تكشف عن السيارة «الجيومكانية»

كشف مركز نظم المعلومات الجغرافية تحت مبادرة جيو دبي، خلال معرض جايتكس في دبي، عن السيارة الجيوميكانية ذاتية القيادة الأولى من نوعها في العالم، والتي ستوفر منظومة متكاملة لتسجيل بيانات الطرق في دبي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وجذبت السيارة العصرية من نوع "بي إم دبليو" الأنظار خلال معرض جايتكس التقني، وأثارت التساؤلات حول طريقة مساهمتها بجمع البيانات في دبي. وتتضمن السيارة الجيومكانية نظام القيادة الذاتية، الذي يتكون من أجهزة ليزرية عالية الدقة، وحساسات متكاملة لتوجيه السيارة حسب الطرق الملاحية المخطط لها.
كيا-سول

عائلية وموفرة.. سيارات دفع رباعي اقتصادية

يظن البعض أن السيارات الكهربائية والهجين فقط هي التي يمكنها أن تمتلك معدلات رائعة على مستوى استهلاك الوقود، إلا أن هناك العديد من الموديلات التي تعمل بالمحروقات، تمتلك قدرات رائعة في هذا الصدد، خاصة أنها تمتلك قدرات فنية متطورة. وعلى مستوى القدرات الفنية، تود فئات جماهيرية عديدة الجمع بين التقنيات الفنية والقدرات الخاصة بالاستهلاك الاقتصادي؛ ولذلك فإن عددا من السيارات تستطيع بشكل رئيسي تلبية احتياجات الجمهور على المستويين الفني والاقتصادي بشكل عام.
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