مع اقتراب نهايتها.. السيارات الأنجح في 2019

على مدى العام الجاري، استطاع عدد من السيارات تحقيق شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص بعد ظهورها بصورة مغايرة عن المعتاد في 2019

تحرير:محمود نبيل ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

تيسلا

مع اقتراب نهايتها، شهد عام 2019 العديد من السيارات التي حققت نجاحات واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وجذبت فئات مختلفة من الجماهير، وهو ما كان بمثابة شهادة نجاح للشركات المنتجة لتلك الإصدارات والموديلات الجديدة. وتنافست العشرات من الشركات العالمية بالعديد من الموديلات، إلا أن الأبرز منها استطاع أن يبهر الجمهور بسلسلة من الإمكانات والقدرات الفنية لتلك السيارات، خاصة بعد إصدارها بشكل رسمي في الأسواق العالمية في الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي ستكون أيضًا الرهان الرئيس في 2020.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو جايد" البريطانية المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات التي استطاعت التواجد بقوة خلال العام الجاري. تويوتا سوبرا شهدت سوبرا تعديلات كبيرة في النسخة الخاصة بعام 2020، والتي ظهرت في العديد من المعارض الدولية التي أقيمت منذ بداية 2019، وحققت