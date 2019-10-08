مع اقتراب نهايتها.. السيارات الأنجح في 2019

على مدى العام الجاري، استطاع عدد من السيارات تحقيق شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص بعد ظهورها بصورة مغايرة عن المعتاد في 2019
مع اقتراب نهايتها، شهد عام 2019 العديد من السيارات التي حققت نجاحات واسعة على مستوى الأسواق العالمية، وجذبت فئات مختلفة من الجماهير، وهو ما كان بمثابة شهادة نجاح للشركات المنتجة لتلك الإصدارات والموديلات الجديدة.
وتنافست العشرات من الشركات العالمية بالعديد من الموديلات، إلا أن الأبرز منها استطاع أن يبهر الجمهور بسلسلة من الإمكانات والقدرات الفنية لتلك السيارات، خاصة بعد إصدارها بشكل رسمي في الأسواق العالمية في الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي ستكون أيضًا الرهان الرئيس في 2020.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو جايد" البريطانية المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات التي استطاعت التواجد بقوة خلال العام الجاري.
تويوتا سوبرا
شهدت سوبرا تعديلات كبيرة في النسخة الخاصة بعام 2020، والتي ظهرت في العديد من المعارض الدولية التي أقيمت منذ بداية 2019، وحققت
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو جايد" البريطانية المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، أفضل الموديلات التي استطاعت التواجد بقوة خلال العام الجاري.
تويوتا سوبرا
شهدت سوبرا تعديلات كبيرة في النسخة الخاصة بعام 2020، والتي ظهرت في العديد من المعارض الدولية التي أقيمت منذ بداية 2019، وحققت سيارة تويوتا سوبرا عودتها التي طال انتظارها، لتبهر الجمهور بإمكانات سيارة رياضية خارقة من إنتاج واحدة من أفضل المصنعين باليابان.
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وفي العموم هي واحدة من أهم السيارات الرياضية التي صنعتها الشركة اليابانية في الأسواق العالمية خلال تاريخها، خاصة بعد سلسلة التعديلات التي أضافتها الشركة اليابانية من الناحية الفنية أو الشكل الخارجي.
كيا ستينجر
تعد أسرع السيارات التي أنتجتها الشركة الكورية العملاقة على الإطلاق، وهي تأتي مزودة بمحرك ذي سعة 3300 سي سي مزود بشاحن توربيني مزدوج مكون من 6 سلندرات "V6"، وهو ما يؤهلها لضخ قوة تقدر بـ365 حصانا، وهي قادرة على أن تعدو من وضعية الثبات وصولا لسرعة 100 كيلو متر/ ساعة في زمن 4.7 ثانية.
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وبخلاف الإمكانات الفنية، فإن كيا استطاعت أن تقدم نموذجا رائعا للسيارات الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن طورت في الإصدار الخاص بالعام الماضي.
تيسلا موديل 3 بيرفورمانس
لم تكن تيسلا موديل 3 من أهم السيارات الكهربائية الخالصة في الأسواق العالمية فحسب، ولكنها أيضًا استطاعت تحقيق قدرات فنية رائعة على مستوى الأسواق العالمية، خاصة بعد أن أضافت الشركة الأمريكية المتخصصة في إنتاج الموديلات الكهربائية بالأسواق العالمية، العديد من القدرات والإمكانات الفنية الخاصة، والتي أهلتها لتكون من بين أهم الموديلات في الأسواق بشكل عام، وبالأخص في فئة السيارات الكهربائية.
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ماكلرين سينا
تحتل مكانة عالية وسط العديد من الإصدارات العالمية التي تعتمد على الأداء السريع، وخاصة أنها تحظى بقدرات واسعة وبمجموعة سمات رياضية خاصة، على رأسها قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كيلومتر/ ساعة في ثوان معدودة، وهو الأمر الذي يجعلها من أفضل الموديلات الرياضية التي تحمل سمات سباقات السرعة في فورمولا 1، ولذلك فإنها تعد من بين أفضل الإصدارات الرياضية في الأسواق العالمية بشكل عام.
جيب جلدياتور
تعد الرهان الرئيس لشركة جيب الأمريكية في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنها تمثل الموديل الرئيس لعام 2020، ولذلك قامت بتطوير العديد من الإمكانات الفنية كواحدة من الموديلات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنها من بين السيارات التي تعد بمثابة تغير واضح للشركة الأمريكية عن النهج التي اعتادت تقديمه في الأسواق العالمية على مدى سنوات طويلة، وبالأخص في قدرات أنظمة الدفع الرباعي.