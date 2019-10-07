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البرتقال من فاكهة إلى زيت يهدئ من الاكتئاب

اقترحت دراسات جديدة أن العلاج بالعطور يساعد في التحسين من الوظائف المعرفية والإدراكية، خاصة مرض ألزهايمر؛ لذا كن حريصًا على أن يكون لديك العديد من الزيوت العطرية
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
زيوت طبيعية
زيوت طبيعية
مع انتشار الأمراض بشكل كبير كل يوم، يحاول العديد من الأشخاص استخدام الطرق الطبيعية في العلاج؛ على سبيل المثال، تطبيق الزيوت الحيوية عند الشعور بآلام في جزء محدد من الجسم، أو معالجة الشعر التالف، والحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب، ومن أهم الزيوت العطرية المستخدمة زيت البرتقال، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فاعليته في التخفيف من الالتهابات، إضافة إلى أنه يمنع العدوى، ويخفف من حدة الاكتئاب، فيجب ألا يخلو البيت من هذه الزيوت الرائعة، نقلا عن "organic facts".
تستخلص الزيوت العطرية أو الزيوت الحيوية من النباتات الطبيعية، كما توجد أنواع عديدة من الزيوت تنتج من الحمضيات؛ على سبيل المثال، البرتقال والليمون والجريب فروت. لم يحظَ زيت البرتقال بشعبية كبيرة، على الرغم من أنه يتمتع بفوائد صحية عديدة، فأوضحت العديد من الدراسات والأبحاث أن زيت البرتقال غني بالعديد
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تمارين بلانك

ماذا يحدث لك عند ممارسة تمرين «بلانك» يوميا؟

ليس هناك جدال على أن اللياقة البدنية بالغة الأهمية؛ ولهذا لا بد من ممارسة التمارين بانتظام على المدى الطويل، كما أن الكثير من الأشخاص ينفقون المال من أجل صالة الألعاب الرياضية، وهناك الكثير من التمارين أيضًا التي يمكن القيام بها في المنزل بدون تكاليف، ومن بينها تمرين بلانك المهم لصحة العضلات. تمرين بلانك عبارة عن تمرين تحافظ فيه على جسمك مستقيمًا وقويا كلوح الخشب، ومن المهم الحفاظ على قوة العضلات الأساسية، لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن وحركة الجسم كله.
أطعمة تؤذي المخ

احمِ مخك من الأمراض العصبية بـ4 نصائح

المخ من الأجزاء الحساسة في أجسامنا؛ لذا ينصح دائمًا بممارسة الأنشطة العقلية، التي تزيد من قدرة العقل على الإنتاج، بجانب ذلك توجد بعض الأطعمة الصديقة للمخ؛ على سبيل المثال، الأفوكادو والكركم والبيض، كما أن الأسماك الدهنية تلعب دورا كبيرا؛ لأنها تحتوي على معدلات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تقوي الذاكرة وتنشط المخ بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر، توجد بعض العادات السيئة، التي تدمر خلايا المخ، كعدم شرب كميات كافية من السوائل. وذلك نقلا عن "daily health post".
الإجهاد يحدث خلل في الهرمونات

الهرمونات أساس صحتك.. كيف تنظمها داخل جسمك؟

تتحكم الهرمونات في جسمنا بشكل كبير، فلا نستطيع التعايش بشكل يومي إلا وتوجد بعض التغيرات في الحالة المزاجية، نتيجة ما يسمى بـ"تقلب الهرمونات"، وعلى الجانب الآخر، توجد بعض الهرمونات التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، أو البكاء دون سبب ملموس، ومن ثم يجب أن تستخدم بعض الطرق الطبيعية من أجل تحقيق توازن طبيعي في الهرمونات؛ على سبيل المثال، عليك تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم، مع تجنب الإفراط في تناول الطعام، نقلًا عن "times of india".
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