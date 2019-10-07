البرتقال من فاكهة إلى زيت يهدئ من الاكتئاب

اقترحت دراسات جديدة أن العلاج بالعطور يساعد في التحسين من الوظائف المعرفية والإدراكية، خاصة مرض ألزهايمر؛ لذا كن حريصًا على أن يكون لديك العديد من الزيوت العطرية
مع انتشار الأمراض بشكل كبير كل يوم، يحاول العديد من الأشخاص استخدام الطرق الطبيعية في العلاج؛ على سبيل المثال، تطبيق الزيوت الحيوية عند الشعور بآلام في جزء محدد من الجسم، أو معالجة الشعر التالف، والحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب، ومن أهم الزيوت العطرية المستخدمة زيت البرتقال، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فاعليته في التخفيف من الالتهابات، إضافة إلى أنه يمنع العدوى، ويخفف من حدة الاكتئاب، فيجب ألا يخلو البيت من هذه الزيوت الرائعة، نقلا عن "organic facts".
تستخلص الزيوت العطرية أو الزيوت الحيوية من النباتات الطبيعية، كما توجد أنواع عديدة من الزيوت تنتج من الحمضيات؛ على سبيل المثال، البرتقال والليمون والجريب فروت. لم يحظَ زيت البرتقال بشعبية كبيرة، على الرغم من أنه يتمتع بفوائد صحية عديدة، فأوضحت العديد من الدراسات والأبحاث أن زيت البرتقال غني بالعديد
تستخلص الزيوت العطرية أو الزيوت الحيوية من النباتات الطبيعية، كما توجد أنواع عديدة من الزيوت تنتج من الحمضيات؛ على سبيل المثال، البرتقال والليمون والجريب فروت. لم يحظَ زيت البرتقال بشعبية كبيرة، على الرغم من أنه يتمتع بفوائد صحية عديدة، فأوضحت العديد من الدراسات والأبحاث أن زيت البرتقال غني بالعديد من الخصائص العلاجية؛ على سبيل المثال، يستخدم في الشربة ومرطبات الجسم والكريمات المضادة لعلامات التقدم في العمر، والتجاعيد، كما يستخدم في مزيلات العرق، والشوكولاتة والحلويات، وللتعرف عليه بشكل أوضح، في ما يلي بعض الفوائد المهمة لزيت البرتقال:
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1- معالجة التشنجات
تنتج التشنجات من عدة مشكلات صحية، بما في ذلك السعال المستمر وتشنجات العضلات، إضافة إلى الإسهال، ولتجنب مثل هذه الآثار المؤلمة، يجب معالجة التشنجات مبكرًا، أو العمل على الوقاية منها، وذلك يمكنك تطبيقه من خلال استخدام زيت البرتقال، الذي يتميز بفاعلية كبيرة في تهدئة العضلات واسترخائها. اجعل زيت البرتقال علاجا طبيعيا في البيت.
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2- يعمل كمهدئ
عندما تكون بحاجة إلى الاسترخاء بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تعاني من الالتهابات، عليك استخدام مهدئ طبيعي؛ للمساعدة على الاسترخاء الصحي، حيث إن المهدئات الصناعية أو العقاقير الطبية في الأسواق لها آثار جانبية فى صحتك، وعلى المدى البعيد، تُحدث تلفًا كبيرًا في القلب، والأعضاء الحيوية الأخرى؛ لذا عليك استخدام زيت البرتقال؛ لأنه يعمل بفاعلية كبيرة في التخفيف من الغضب والتوتر والاكتئاب، وبعض الأمراض الالتهابية الجسدية الأخرى.
3- يخفف الالتهابات
يقدم زيت البرتقال عناية فائقة وتأثيرا سريعا بالنسبة للتخفيف من الالتهابات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وبغض النظر عن الأسباب، سواء كانت الإفراط في تناول البهارات والحمى والالتهابات والآثار الجانبية للمضادات الحيوية وتناول المواد السامة أو المخدرات، فإن زيت البرتقال الأساسي يمكن أن يقلل من التهيج والألم.
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4- التخلص من الاكتئاب
تذكرك رائحة زيت البرتقال اللطيفة بلحظات سعيدة، كما أنها تجلب شعورا بالبهجة للعقل، ولهذا السبب يستخدم زيت البرتقال بشكل كبير في العلاج بالعطور، ما يؤدي إلى الشعور بالراحة والاسترخاء، وهو إضافة إلى ذلك، يعمل بفاعلية كبيرة في تعديل الحالة المزاجية، وبالتالي يكون فعالا بشكل كبير للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق المزمن.
5- تحسين القدرات العقلية
اقترحت دراسات جديدة أن العلاج بالعطور يساعد أيضًا في التحسين من الوظائف المعرفية والإدراكية، خاصة مرض ألزهايمر؛ لذا كن حريصًا على أن يكون لديك العديد من الزيوت العطرية الفعالة، للمحافظة على صحة الجسم، دون التعرض لأي آثار جانبية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الأدوية والعقاقير الطبية يمكن أن تؤدي آثارها إلى الوفاة؛ لذا اجعل علاجك من المنزل.
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