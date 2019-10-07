البرتقال من فاكهة إلى زيت يهدئ من الاكتئاب

اقترحت دراسات جديدة أن العلاج بالعطور يساعد في التحسين من الوظائف المعرفية والإدراكية، خاصة مرض ألزهايمر؛ لذا كن حريصًا على أن يكون لديك العديد من الزيوت العطرية

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

زيوت طبيعية

مع انتشار الأمراض بشكل كبير كل يوم، يحاول العديد من الأشخاص استخدام الطرق الطبيعية في العلاج؛ على سبيل المثال، تطبيق الزيوت الحيوية عند الشعور بآلام في جزء محدد من الجسم، أو معالجة الشعر التالف، والحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب، ومن أهم الزيوت العطرية المستخدمة زيت البرتقال، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث فاعليته في التخفيف من الالتهابات، إضافة إلى أنه يمنع العدوى، ويخفف من حدة الاكتئاب، فيجب ألا يخلو البيت من هذه الزيوت الرائعة، نقلا عن "organic facts".

تستخلص الزيوت العطرية أو الزيوت الحيوية من النباتات الطبيعية، كما توجد أنواع عديدة من الزيوت تنتج من الحمضيات؛ على سبيل المثال، البرتقال والليمون والجريب فروت. لم يحظَ زيت البرتقال بشعبية كبيرة، على الرغم من أنه يتمتع بفوائد صحية عديدة، فأوضحت العديد من الدراسات والأبحاث أن زيت البرتقال غني بالعديد