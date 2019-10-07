الأرقام تتحطم في قمتي برشلونة وإنتر

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

برشلونة

تغلب برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، أمس الأحد، وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل أول هدف له هذا الموسم في الليجا بعد مرور 8 جولات، وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، بعد صيام عن التسجيل، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتاليا في الليجا خلال القرن الـ21، وذكرت شبكة سكواكا أن "ميسي سجل 15 ركلة حرة في الليجا منذ بداية موسم 2016- 2017، متفوقا (على الأقل) بـ9 أهداف عن كل لاعبي المسابقة".

وفي الدوري الإيطالي حقق يوفنتوس، أمس، فوزًا ثمينًا على إنتر على ملعب سان سيرو بهدفين مقابل هدف، وذلك بفضل الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة 80. وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هيجواين سجل 119 هدفا في الدوري الإيطالي حتى الآن، بينها 3 أهداف فقط، أحرزها بعدما دخل

وفي الدوري الإيطالي حقق يوفنتوس، أمس، فوزًا ثمينًا على إنتر على ملعب سان سيرو بهدفين مقابل هدف، وذلك بفضل الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة 80.



وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هيجواين سجل 119 هدفا في الدوري الإيطالي حتى الآن، بينها 3 أهداف فقط، أحرزها بعدما دخل كبديل.



ويعود آخر هدف سجله هيجواين بعدما دخل كبديل إلى عام 2017، وتحديدًا في شهر مايو، عندما سجل بقميص يوفنتوس في شباك تورينو.



وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس، بالتعادل الإيجابي (1-1)، وفي هذا الصدد، ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن كلا من إنتر ميلان ويوفنتوس نجح في تسجيل هدف على الأقل، خلال الشوط الأول في مباراة بينهما بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ مايو 2015.