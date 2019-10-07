رياضة

الأرقام تتحطم في قمتي برشلونة وإنتر

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
برشلونة
برشلونة
تغلب برشلونة على إشبيلية برباعية نظيفة في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، أمس الأحد، وتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من تسجيل أول هدف له هذا الموسم في الليجا بعد مرور 8 جولات، وسجل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة، من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، بعد صيام عن التسجيل، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب يسجل في 16 موسمًا متتاليا في الليجا خلال القرن الـ21، وذكرت شبكة سكواكا أن "ميسي سجل 15 ركلة حرة في الليجا منذ بداية موسم 2016- 2017، متفوقا (على الأقل) بـ9 أهداف عن كل لاعبي المسابقة".
وفي الدوري الإيطالي حقق يوفنتوس، أمس، فوزًا ثمينًا على إنتر على ملعب سان سيرو بهدفين مقابل هدف، وذلك بفضل الهدف الثاني الذي سجله المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة 80. وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هيجواين سجل 119 هدفا في الدوري الإيطالي حتى الآن، بينها 3 أهداف فقط، أحرزها بعدما دخل
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محمود جنش

جنش يعتذر لجماهير الزمالك: «نحن أسرة واحدة»

قدم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره للجماهير البيضاء، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع «إنستجرام»، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد».
احتفالات-ليفربول‎ (1)

ماتيب أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ«البريميرليج»

توج المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، والتي تعتمد على التصويت الجماهيري، وتفوق ماتيب في الفوز بتلك الجائزة على كل من المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، واللاعب الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، والبرتغالي ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، إضافة إلى كل من متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الجزائري رياض محرز، لاعبى مانشستر سيتي.
برشلونة

السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

غمرت السعادة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه برشلونة على إشبيلية، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص، بدؤوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح، إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشكلات، خاصة على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".
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برشلونة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
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قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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سواريز يغيب عن أوروجواي في فترة التوقف الدولية

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، في بيان على موقعه الإلكتروني، عن تأكد غياب مهاجمه لويس سواريز عن صفوف منتخب أوروجواي في فترة التوقف الدولية المقبلة، وذلك بعد اتفاق كل من الجهاز الطبي للعملاق الكتالوني ونظيره في منتخب أوروجواي، على بقاء سواريز في برشلونة للقيام بالعلاج الطبي، ويأتي ذلك بعد العرض المميز الذي قدمه سواريز يوم الأربعاء الماضي في قيادته للبارسا لتحقيق فوز ثمين على حساب إنتر الإيطالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكامب نو، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ميسى

ميسي يقترب من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن موعد ظهور الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني أمام إنتر ميلان الإيطالي، حيث يستضيف ملعب "الكامب نو" يوم الأربعاء المقبل، مباراة برشلونة وإنتر ميلان، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2020. وتعرض ليونيل ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًّا أمام فريق فياريال خلال منافسات بطولة الدوري الإسباني، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.
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