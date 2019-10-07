الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 34شبين الكوم 23 34طنطا 22 33دمنهور 20 33الإسكندرية 20 32بلطيم 20 31مطروح 20 32السلوم 19 33سيوة 19 33بورسعيد 23 30دمياط 23 30الزقازيق 22 33الإسماعيلية 20 34السويس 21 34العريش 20 30 رفح 19 29رأس سدر 23 33 نخل 14 31 نويبع 22 32 طابا 22 31 كاترين