«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-2

علاء خالد

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

أكمل في هذا المقال الجزء الثاني من قراءتي للكتاب، حيث يتحدث دوبريه عن السجن بوصفه مصيفا لا إراديا يتوفر فيه الحيز المحفر للمراجعة والتأمل، بدون أي سبيل للهروب.

مصايف لا إرادية "إن المرء هو دائما جاحد حيز ما: حيز الداخل حين يكون خارجا، والعكس بالعكس. وسواء كانت نعمة أو نقمة، فإنها خاصية تلك المصايف اللا إرادية، فى الأسوار التى يسمرك فيها القدر. مستشفى أو كرسى مريض، أو دير، أو سجن. أن تترك فيها وحدك فوق جزيرتك، بلا منافذ، ولا تراجع، أنفًا لأنف مع الزمن، أنت

مصايف لا إرادية

"إن المرء هو دائما جاحد حيز ما: حيز الداخل حين يكون خارجا، والعكس بالعكس. وسواء كانت نعمة أو نقمة، فإنها خاصية تلك المصايف اللا إرادية، فى الأسوار التى يسمرك فيها القدر. مستشفى أو كرسى مريض، أو دير، أو سجن. أن تترك فيها وحدك فوق جزيرتك، بلا منافذ، ولا تراجع، أنفًا لأنف مع الزمن، أنت نفسك".

(المقدمة ص10- 11)

دائمًا ما كنت أفكر فى ميشيل فوكو ومقولته التى استعرتها كتقديم لديواني الأول "الجسد عالق بمشيئة حبر"، الذى كُتب فى ذروة لحظة تمردي على الخارج، على كل السلطات والسجون اللا إرادية التى تحوطني "ينبغى أن أفترض أن خطابي هذا لا يؤمن لي طول البقاء، وإنني إذا أتكلم لا أتحاشى موتي بل أؤسسه، أو بالأحرى أزيل كل داخلية فى هذا الخارج الذي لا يبالي بحياتي، هذا الخارج الذي لا يقيم أى فرق بين حياتي وموتي".

كنت أهدف وقتها إلى قتل الخارج لصالح الداخل، إلى سجني الخاص، مصيفي اللا إرادي، أو بمعنى آخر جذب حيويته أو استعادة ما أملكه فيه، حتى أودعه بدون أن يربطني به شيء. ولكن ظل السؤال إلى أين؟ هل يمكن فصل الخارج عن الداخل؟ هل يمكن الاستغناء حقيقة بدون خسارة لفكرة الوجود نفسها؟ هل سأحول الداخل إلى مصيف لا إرادي لا أخرج منه أبدا؟

ولكن في هذه الفترة من حياتي كنت أراقب هذه اللا مبالاة التي تأتي من الخارج، والتى يقابلها اكتراث فائق من الداخل، واللذان معا يؤصلان لفجوة كبيرة بينهما، حتى يصبح الكلام الذي أستقبله أو أرسله كأنه صدى من بعيد. الكلام نفسه، كلغة، هو تأسيس للموت، أو هو إماتة لفعل حي، أو حر، أو امتصاص لحيويته وتضمينها فى اللغة. يقف الكلام فى هذا الموقف على الحافة بين الداخل الفائر والخارج البارد. يخرج الكلام ليموت داخل هذه المنطقة البينية، لا ليعيش أو يُخلد. تلك المنطقة التى على الحافة التى لا تصل إليها تغذية، أو ضوء، من أى وعي كان، هنا مكان الشاعر، والكلام، والحياة كلها، رمادية، مكثفة، باردة، دون مسرحة. ذلك كان تصوري الشعري لنفسي ولطريقة حياتي فى ذلك الوقت. ولكن لا بد أن نعترف بأن أي اختيار للتحرر يتضمن داخله إحساس السجن، بكل مجازاته، كحيز مكاني، وكحيز فكري، وكمصيف لا إرادي.

انتزاع بلاط اللا وعى

هناك ولادة تحدث داخل السجن، وهناك ذات جديدة تخرج وسط هذا الظلام. يكتب دوبريه عن أن الوضع داخل السجن يطرح معه كيفية للخلاص، أو إعادة "إنتاج الذات"، وسط هذا الظلام كأنها ولادة حقيقية، ولكنها تتم عندما تضيق الزنزانة ببعدها الأفقى فيقابلها اتساع لا نهائي للبعد العمودي، حيث الفكر، وحيث ما يوازي الحياة تأملا واكتشافا للسر، وهذا البعد العمودي الممتد فى الاتجاهين، للأعلى أو للأسفل. وهنا يصنف دوبريه حالتين للولادة: الولادة بالتسامي لهؤلاء المختارين، الأغنياء بثرواتهم الروحية فيثبون نحو السموات، خارقين السقف متوجهين إلى الأعظم، وأما الآخرون، الخليط الذين أنا منهم، فيتجهون نحو الأسفل، محاولين انتزاع بلاط اللا وعى بحثا عن أناهم الصغير.(المذكرات- ص11). إنها رحلة للأسفل، كمثل رحلة جلجامش لاستعادة أنكيدو الصديق والروح الأخرى، "الأنا الصغيرة الضائعة" من الموت. رحلة استعادة لا تتم إلا بعد خلع بلاط اللا وعي.

التحرر والثورية نموذجان للأنا الأعلى

هذا الاكتشاف لـ"الأنا الصغير" وليس المتعالي، أو الأعلى، الذي يكمن فيه جوهر الشخصية بتاريخها وتطلعاتها وماضيها، ومجال توسعها المستقبلي، هو حجر الأساس للعلاقة المستقبلية مع الآخرين. يمكن اعتبار نموذجي التحرر والثورية، على أهميتهما، ممثلين لـ"الأنا الأعلى"، التى بداخلنا. ولن نكتشف، من خلال ظهورهما وسيطرتهما، ذواتنا الحقيقية، أو "الأنا الصغير". ربما أهميتهما هى التجاوز اللحظي، ورفع السقف، وتوسيع مساحة الإنجاز الإنساني للذات، وحرق المراحل، لتتمدد فيها هذه "الأنا الأصغر" وتأخذ مكان "الأنا الأعلى"، صاحبة السلطة، بل وتنزعها منها. ليست كل تضحية بها مسخ للنموذج الأصلي، وليس كل حلم يمتزج بمادة الوعي واللا وعي ويشوههما. فى كل تفاعل هناك اكتساب لأرض جديدة، واستعادة لأرض مفقودة.

هذا "الأنا الصغير" هو البداية للقاء مع الآخرين، للتداول والحوار والتبادل على أرض عادلة. كن نفسك ليكون الآخر نفسه. "أكبر خدمة يستطيع الإنسان أن يؤديها لآخر هى أن يساعده على أن يكون نفسه، فلن يخدمه، إذا تحول هو نفسه، فى نظره، شخصا آخر" (المذكرات- ص23) حتى تقف تلك السلسلة من التفاعلات المجانية والمنحرفة عن طريق المواجهة، أى مواجهة، والصورة المثلى لتزييف الحقائق، بل وتزييف للمرايا التي تعكس الحقائق. بالتأكيد هناك مرايا تغير صور الحقيقة، ولكن يجب أن يكون هناك حد لهذا التغيير، أو التشويه، أو التزييف، أو الانحراف، بقدر الإمكان، فالحياة ليست لوحة فنية أو اتجاها فنيا يشتغل على تحريف الواقع، لا بد من تقليل مساحة الزيف داخل هذه الصورة، ربما هى نظرة مثالية ولكنها حقيقية.

الفكرة أقوى من حياة الإنسان

بدأت أشعر بأن هذا التمرد، الذي أعيش دوره، قد أصبح سجنا، قيدا على مقاس الجسم بالضبط، فكان سجني مضاعفا، السجن الأصغر فضح السجن الأكبر. سجن الأفكار كان أقوى من أى سجن آخر، حتى ولو كان اجتماعيا، أو طبقيا، عكس ما كان يطمح فيه توفيق الحكيم فى سجن العمر، سجن الطبع.

كنت مسجونا داخل فكرة "التحرر" أو التمرد، ليس لخطأ فيها، ولكن لأن لها ضحايا يجب أن يغذوا نيرانها، التي يجب أن تظل صاحية للأبد. كانت هناك قيود لأي فكرة، وأي مجتمع، مهما كانت خطورتها وفرادتها وتضحياتها. هناك أجندة ما، ونظام ضاغط يجعلك تعيش فقط جحيم الفكرة وسلبها لحريتك أو عبوديتك لها، أو منحها لك حرية بلا حدود أو عبوديتها لك. تخضع للفكرة أكثر من خضوعك لحياتك، خصوصا بعد أن أصبحت منفلتا من أى قيد اجتماعى، وغير خاضع لآراء القبيلة الاجتماعية التى أنت منها، وأثبت "لنفسك" قدرتها على التخلي والتضحية والجلد. وجدت نفسك تقف أخيرا فى العراء، تحاول أن لا تذهب لدفء قبيلة أخرى مهما كانت لها عضوية مميزة كعضوية نادى المليونيرات. الفكرة، مهما كانت، يجب ألا تكون أقوى من حياة الإنسان، الفكرة تعيش بينما نحن نموت.

الفكرة أقوى دائما لأن لها كيانا غير مادي، ولأن تطورها يأخذ عقودا وقرونا وأحقابا. وكذلك دورة حياتها وميلادها وموتها، لذا الإنسان يشغل جزءا فقط من دورة حياتها ولا يرى بدايتها أو نهايتها. يقف داخل لحظة تحول، سكون أو موت، أو ميلاد لها. فى تلك اللحظة الحرجة يريد أن يخرج منها، نافضا كل تراث الهزيمة واللوم والذنب، كونه تخلى عن الأبدية التى تعيش فيها هذه الفكرة/ الأفكار. ولكن فى الوقت نفسه يسترد تراثا مشابها من الكينونة "الأنا الصغير"، الذات الشبيهة، الآخر الداخلى. لم تعد الذات تستسلم بسهولة، كأنها نفضت عنها ثوبها الواسع أو "الأنا الأعلى" التى كانت توجهها وتتسلط عليها وتدفعها للمواجهة.

نكبر فى مكان آخر خارج ذواتنا

طوال صفحات الكتاب يقيم دوبريه حوارا مع آخرين، فلاسفة وساسة وعلماء نفس واجتماع وشعراء، "فورم" Forum منصوب يرد فيه عليهم، ويستشهد بكلامهم ويجادلهم، وهم غائبون ولكنهم حاضرون كنماذج عاش داخلها وداخل كلامها، وأفكارها.

"إن المرء ليتطابق مع وجوه تاريخية أو روائية كبيرة ولكنها كلها حصرية، ماثلة فى وقت واحد كـ(ينبغي أن تصبح هذا) و(لا ينبغي لك فى أى حال أن تخل بهذه الرغبة). يرجع المرء دائما إلى النموذج، يكبر فى مكان آخر، خارج ذاته، فهو ليس أبدا نفسه، ولا قيمة له إلا بالمعايرة". (المذكرات - ص59 - 60).

هذه النقطة المفصلية أن تعود لنفسك وتصبح هي نموذجا بديلا بدون تعالٍ أو تفاخر أو تضخم لها. ولكن فى هذه الحالة يجب أن تستحق هذه النفس صدق هذا الدور، يجب أن تكون فى حالة تحول وعدم ثبات دائمة، يجب أن تعيش وتكتشف وسيطا يمنعها دائما من التعالي ومن تكوين هذه "الأنا الأعلى". كان سؤالي: كيف نكبر فى "مكان آخر" وبدون "نموذج"، بحيث لا نكون متنصلين من أنفسنا، وأيضا لسنا متربصين داخلها؟ أين يكمن هذا المكان البيني؟ ربما كانت رحلة البحث تبدأ من هنا، من رفض أن نكبر فى "مكان آخر"، متغربين عن أنفسنا. إنه ليس مكانا آخر، بل هو جزء من تكويننا، من كينونتنا، من تاريخنا الأسري والطفولي، إنه مكاننا السري الاجتماعي، الذى يجمع الداخل والخارج معًا.

فى هذه الحالة، حيث النموذج يكبر فى مكان آخر، يرجح دوبريه التراجع إلى الواقع، كثوري يجب أن يزحف على بطنه فى الوحل كما يقول لينين فى "فن الانسحاب بلا يأس": "إن لم يكن المرء مستعدا للزحف على بطنه فى الوحل، فليس هو ثوريا، وإنما ثرثار". (المذكرات - ص60). هذا الوحل يجب أن نغوص فيه، خاصة المنتمين لـ"الحالة الثورية"، تلك الظاهرة التي تحتاج لقراءة متأنية، والتي بدأت مع ثورة يناير 2011.

وإلى المقال الثالث، والأخير، الأسبوع المقبل.

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*المختارات من كتاب "مذكرات برجوازى صغير بين نارين وأربعة جدران"، ريجيس دوبريه، ترجمه عن الفرنسية سهيل إدريس، الطبعة الأولى- دار الأداب - بيروت 1977.

** في أثناء الحرب البوليفية، اعتقلت السلطات، بعد مقتل تشى جيفارا، الكاتب والمناضل الفرنسى ريجيس دوبريه، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشرين عاما، ولكن انقلابا حدث عام 1970 خفف عن دوبريه قيود الزنزانة فى "كاميرى"، فسمح له بأن يقرأ ويكتب. وهذا الكتاب هو ثمرة أفكاره وتأملاته فى السجن، وفى كثير من مقاطعه يخاطب الكاتب نفسه، متحدثا عن كثير من هموم المناضلين والمثقفين، دون أن ينسى أنه ينتمي فى أصله إلى "البرجوازية الصغيرة". (من تقديم الكتاب على الغلاف الخلفى).





