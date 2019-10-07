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«مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران».. قراءة وتقاطعات 3-2

علاء خالد
بقلم: علاء خالد
علاء خالد
٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
تعبيرية
تعبيرية
أكمل في هذا المقال الجزء الثاني من قراءتي للكتاب، حيث يتحدث دوبريه عن السجن بوصفه مصيفا لا إراديا يتوفر فيه الحيز المحفر للمراجعة والتأمل، بدون أي سبيل للهروب.
مصايف لا إرادية "إن المرء هو دائما جاحد حيز ما: حيز الداخل حين يكون خارجا، والعكس بالعكس. وسواء كانت نعمة أو نقمة، فإنها خاصية تلك المصايف اللا إرادية، فى الأسوار التى يسمرك فيها القدر. مستشفى أو كرسى مريض، أو دير، أو سجن. أن تترك فيها وحدك فوق جزيرتك، بلا منافذ، ولا تراجع، أنفًا لأنف مع الزمن، أنت
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مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران

مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران (1-3)

كانت قراءتي لكتاب «مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران»، للكاتب الفرنسي ريجيس دوبريه، المولود في باريس عام 1940، فى العام الثانى أو الثالث من عقد التسعينيات؛ من المصادفات السعيدة التي غيرت حياتي. كتب دوبريه تلك المذكرات الفارقة في أثناء قضائه فترة سجنه فى بوليفيا، بسبب نضاله مع «**تشى جيفارا»، فقد قبضت عليه الحكومة البوليفية شهر أبريل عام 1967، وصدر بشأنه حكم بالإعدام، ثم خُفف إلى عشرين عاما، لم يقضِ منها سوى ثلاثة، وأطلق سراحه بعد تدخلات دولية للإفراج عنه، وذلك على أثر انقلاب حدث في بوليفيا.
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