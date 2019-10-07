رياضة

الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.
وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن صلاح سيخضع للعلاج في مركز تدريبات ليفربول المعروف باسم "ميلوود"، في أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، على أمل اللحاق بموقعة مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر المقبل على ملعب أولد ترافورد. يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، برصيد
اقرأ المزيد
محمود جنش

جنش يعتذر لجماهير الزمالك: «نحن أسرة واحدة»

قدم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره للجماهير البيضاء، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع «إنستجرام»، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد».
احتفالات-ليفربول‎ (1)

ماتيب أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ«البريميرليج»

توج المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، والتي تعتمد على التصويت الجماهيري، وتفوق ماتيب في الفوز بتلك الجائزة على كل من المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، واللاعب الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، والبرتغالي ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، إضافة إلى كل من متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الجزائري رياض محرز، لاعبى مانشستر سيتي.
برشلونة

السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

غمرت السعادة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه برشلونة على إشبيلية، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص، بدؤوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح، إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشكلات، خاصة على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

مدرب ليستر سيتي يعلق على إصابة محمد صلاح

علق بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، على الإصابة القوية التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول أمس السبت على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، وخرج صلاح من أرض الملعب في الدقيقة 89، بعد تدخل عنيف من قبل لاعب ليستر حمزة تشودري، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، قبل أن يحسم جيمس ميلنر النقاط الثلاث للريدز في الوقت بدل الضائع من علامة الجزاء، ليواصل ليفربول انطلاقته القوية للموسم.
فيرمينو

فيرمينو يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة جديدة

توج البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة لاعب الشهر، في الفريق بعد المستوى الذي قدمه خلال شهر سبتمبر، حيث صنع هدفين خلال مباراة نيوكاسل، وسجل هدفًا في شباك تشيلسي، وتحدث اللاعب عقب حصوله على الجائزة، للموقع الرسمي للريدز، قائلًا: "قدمنا شهر رائع، لعبنا بشكل جيد خلال المباريات، سعيد بالتطور الذي حققته داخل هذا النادي، هدفي الاستمرار والمساهمة مع الفريق بالأهداف.. الفريق ينتقل من مرحلة جيدة إلى مرحلة أفضل، نحن نحافظ على تركيزنا، سنرى كيف تمضي الأمور أكثر من ذلك".
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
يورجن كلوب

كلوب بعد الفوز على شيفيلد: «لست سعيدًا للغاية»

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غير سعيد بفوز فريقه على شيفيلد يونايتد. جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي فاز فيها الريدز بهدف نظيف، قائلا: «لقد سجلنا من كرة كان حظ شيفيلد سيئا بها، حارسهم لعب مباراة لا تُصدق. في الشوط الأول حصلنا على فرصتين رائعتين لكننا لم نستغلهما، وفي الشوط الثاني صلاح حصل على فرصة انفراد بحارس المرمى، وفي النهاية أضاع الكرة، كان بإمكاننا القيام بما هو أفضل، لكن عليك احترام الخصم، لقد دافعوا جيدًا حقا».
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]