الفحوصات تكشف عن حجم إصابة محمد صلاح

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

محمد صلاح

أجرى نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول، محمد صلاح، الفحوصات الطبية اللازمة، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال فوز الريدز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات الدوري الإنجليزي، وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها صلاح أنه لم يتعرض لأذى كبير في كاحله، بعد التدخل العنيف من قبل لاعب ليستر سيتي، حمزة شودري، عليه في الدقيقة 89 من عمر المباراة، وهو التدخل الذي سقط على أثره صلاح على أرض الملعب، ليغادر المباراة قبل نهايتها بسبب الإصابة.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن صلاح سيخضع للعلاج في مركز تدريبات ليفربول المعروف باسم "ميلوود"، في أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، على أمل اللحاق بموقعة مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر المقبل على ملعب أولد ترافورد. يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، برصيد

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن صلاح سيخضع للعلاج في مركز تدريبات ليفربول المعروف باسم "ميلوود"، في أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، على أمل اللحاق بموقعة مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر المقبل على ملعب أولد ترافورد.



يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة، برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن حامل اللقب وصاحب المركز مانشستر سيتي.



وتمكن نجم المنتخب الوطني من تسجيل 4 أهداف رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بواقع هدف في المباراة الأولى أمام نورويتش سيتي.



ومن ثم سجل صلاح ثنائية في شباك أرسنال، وسجل هدفا وحيدا في شباك نيوكاسل، كما سجل صلاح هدفين في دوري أبطال أوروبا، بواقع هدفين في شباك ريد بول سالزبورج النمساوي.