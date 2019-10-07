جريمة

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
تشكيل عصابي - صورة أرشيفية
تشكيل عصابي - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه حيث تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة "فان"، قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 عاطلين، "لإثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة فان قيادة
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جثة

انتحار طالب في المنيا بسبب المذاكرة

انتحر طالب في الصف الثالث الإعدادي داخل مركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، باستخدام حزام شنطته المدرسية، بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وحاول آخر قتل عامل داخل مركز مطاي، بسبب خلافات مالية، وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبو قرقاص العام بوصول "أ. هـ. س" 15 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، جثة هامدة.
الاهرامات

ضبط 3 متهمين بمضايقة السياح في المنطقة الأثرية

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في إدارة شرطة المرافق، بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
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مرور الجيزة تتصدى لـ42 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

حملات انضباطية متواصلة تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2443 مخالفة مرورية متنوعة.
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سقوط 51 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

نفذت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة مداهمات عدة لبؤر إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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القبض-على-متهم

ضبط صياد وسائق بحوزتهما 12 لفافة هيروين بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط صياد أسماك وسائق بحوزتهما 12 لفافة لمخدر الهيروين في الكمين الأمني بمنطقة القباري اتجاه طريق المحور غرب الإسكندرية. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن ضباط تأمين طريق المحور من القبض على صياد وسائق بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة القباري بالطريق مدخل كوبري 27 بدائرة قسم شرطة مينا البصل.
القبض-على-متهم

ضبط مشرف معماري تخصص في تزوير المحررات الرسمية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، من ضبط مشرف معمارى لممارسته نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير المالية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد قيام مشرف معمارى بممارسة نشاط إجرامي وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والحكومية.
محكمة-ارشفية

10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.
الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
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