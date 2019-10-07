ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه

تحرير:محمد مجلي ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

تشكيل عصابي - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه حيث تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة "فان"، قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 3 عاطلين، "لإثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة فان قيادة