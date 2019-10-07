على طريقة نوير.. بايرن يستعد لخطف حارس شالكة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

مانويل نوير

بدأ بايرن ميونيخ التفكير في حقبة ما بعد حارسه الدولي مانويل نوير، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يرغب العملاق البافاري في التعاقد مع حارس شالكة ألكسندر نوبل، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي من الممكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل، والأمر من ذلك أن الحارس الملقب بنوير الجديد، حسم بالفعل أمره بالانضمام إلى قلعة أليانز أرينا الصيف المقبل، حيث سيكرر سيناريو رحيل الكثير من النجوم عن شالكة بالمجان من ليون جوريتسكا، وسياد كولاسيناك وجويل ماتيب.

وعلى الرغم من أن مانويل نوير البالغ من العمر 33 عامًا، لم يشِر إلى نيته للاعتزال في المستقبل القريب، فإن نوبل يفضل الانتقال إلى العملاق البافاري الصيف المقبل، على أمل خلافة نوير في السنوات القليلة المقبلة. ولا يرغب نوبل في الجلوس احتياطيا لنوير، انتظارًا لموعد تعليق الحارس لقفازاته، ما يفتح الباب أمام

وعلى الرغم من أن مانويل نوير البالغ من العمر 33 عامًا، لم يشِر إلى نيته للاعتزال في المستقبل القريب، فإن نوبل يفضل الانتقال إلى العملاق البافاري الصيف المقبل، على أمل خلافة نوير في السنوات القليلة المقبلة.



ولا يرغب نوبل في الجلوس احتياطيا لنوير، انتظارًا لموعد تعليق الحارس لقفازاته، ما يفتح الباب أمام سيناريو التعاقد معه وإعارته بعدها لفريق آخر.



يذكر أن مانويل نوير توج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني 7 مرات، وبلقب كأس ألمانيا 4 مرات وبلقب السوبر الألماني 4 مرات وبلقب كل من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.



وسبق أن توج نوير أيضًا بلقب كأس ألمانيا مع شالكة في موسم 2010- 2011 قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ.