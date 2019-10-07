رياضة

على طريقة نوير.. بايرن يستعد لخطف حارس شالكة

٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
مانويل نوير
مانويل نوير
بدأ بايرن ميونيخ التفكير في حقبة ما بعد حارسه الدولي مانويل نوير، وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يرغب العملاق البافاري في التعاقد مع حارس شالكة ألكسندر نوبل، خاصة أن عقده ينتهي مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي من الممكن التعاقد معه في صفقة انتقال حر في شهر يناير المقبل، والأمر من ذلك أن الحارس الملقب بنوير الجديد، حسم بالفعل أمره بالانضمام إلى قلعة أليانز أرينا الصيف المقبل، حيث سيكرر سيناريو رحيل الكثير من النجوم عن شالكة بالمجان من ليون جوريتسكا، وسياد كولاسيناك وجويل ماتيب.
وعلى الرغم من أن مانويل نوير البالغ من العمر 33 عامًا، لم يشِر إلى نيته للاعتزال في المستقبل القريب، فإن نوبل يفضل الانتقال إلى العملاق البافاري الصيف المقبل، على أمل خلافة نوير في السنوات القليلة المقبلة. ولا يرغب نوبل في الجلوس احتياطيا لنوير، انتظارًا لموعد تعليق الحارس لقفازاته، ما يفتح الباب أمام
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جنش يعتذر لجماهير الزمالك: «نحن أسرة واحدة»

قدم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره للجماهير البيضاء، بسبب الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشره على حسابه بموقع «إنستجرام»، قبل الدخول في مناوشات كلامية مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وقال جنش في تصريحات تليفزيونية: «نحن أسرة واحدة في الزمالك، كنت أريد مقابلة مرتضى منصور رئيس النادي، في وقت سابق، لكن لم أتمكن من ذلك بسبب بعض الظروف، تواصلت معه ووعدني بتعديل عقدي، لهذا تم تأخير منحي مقدم التعاقد».
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ماتيب أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ«البريميرليج»

توج المدافع الكاميروني جويل ماتيب، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، والتي تعتمد على التصويت الجماهيري، وتفوق ماتيب في الفوز بتلك الجائزة على كل من المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، واللاعب الإنجليزي كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، والبرتغالي ريكاردو بيريرا، لاعب ليستر سيتي، إضافة إلى كل من متوسط الميدان البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الجزائري رياض محرز، لاعبى مانشستر سيتي.
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السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

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هاري كين - سون - توتنهام

برايتون يزيد من آلام توتنهام بثلاثية

حقق برايتون فوزًا كبيرًا على توتنهام بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فالمر ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وافتتح برايتون التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة عبر نيال موباي، بعد خطأ فادح من حارس السبيرز هوجو لوريس في الإمساك بالكرة، ليخرج بعدها مباشرة من أرض الملعب مصابًا، وعزز برايتون من تقدمه في الدقيقة الـ32 بتسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب أرون كونولي، وإختتم برايتون مهرجان الأهداف، عبر أرون كونولي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 65.
ريبيري‎

ريبيري لاعب الشهر في الدوري الإيطالي

حصد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا، جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي، وذلك بحسب ما ذكره الحساب الرسمي للكالتشيو على "تويتر" اليوم السبت، وذلك بفضل المستويات المميزة التي قدمها في موسمه الأول مع الفيولا، وشارك ريبيري في 6 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، حيث أتى الهدف الأول في شباك أتلانتا، في المباراة التي تعادل فيها فيورنتينا خارج ميدانه بنتيجة 2-2 يوم 22 سبتمبر الماضي، وسجل الهدف الآخر في الفوز خارج ميدانه على ميلان بنتيجة 3-1 يوم 29 سبتمبر الماضي.
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نوير ينتقد تصريحات تير شتيجن عن وضعه في المنتخب

هاجم الحارس الألماني مانويل نوير، زميله في منتخب المانشافت وحارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، بسبب التصريحات التي أدلى بها مؤخرا بعدما أعرب عن استيائه من وضعه في المنتخب الألماني، حيث يجلس بديلًا دائمًا لنوير قائد ألمانيا، على الرغم من المستويات المميزة التي يقدمها مع برشلونة. وقال نوير في هذا الشأن، حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" عقب تعادل بايرن ميونيخ مع لايبزيج، أمس السبت: "لقد سمعتها بالطبع، لكنه لم يقل شيئًا طوال فترة وجوده في معسكر المنتخب".
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نوير يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

تحدث الحارس الألماني مانويل نوير عن موعد اعتزاله في حوار أجراه مع صحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية، وقال نوير في ذلك الحوار: "أحب كثيرًا أوليفر كان كمثال، ففي السنوات الأخيرة وبعد اعتزاله، عمل كثيرًا على تطوير نفسه قبل العودة، وهذا يثير إعجابي الشديد"، وتطرق نوير للحديث عن الحراس السابقين الذين تمتعوا بشعبية جارفة عند الجماهير عقب الاعتزال، ويأتي على رأسهم الهولندي إيدوين فان دير سار، متوقعًا المصير ذاته لحارس يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون عقب اعتزاله.
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