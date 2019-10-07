رياضة

فايلر.. كسر عقدة الأهلي الإفريقية وعادل رقم جوزيه

السويسري كسر عقدة المارد الأحمر الإفريقية خارج مصر.. وعادل ما حققه المدربون الأجانب في القلعة الحمراء بعد البرتغالي مانويل جوزيه والإسباني جاريدو والفرنسي كارتيرون
تحرير:كريم مليم ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
قدم رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي بداية مثالية مع أبناء القلعة الحمراء بعدما حصد 6 انتصارات متتالية على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا في دور الـ32 دوري الأبطال، بجانب حصد لقب كأس السوبر أمام الزمالك، والفوز على سموحة والإنتاج وأسوان في الدوري. ورغم الانتقادات التي وجهت لمسؤولي الأهلي حين التعاقد مع فايلر بداعي أنه لا يملك المقومات التي وعدت بها الإدارة بجانب رفض الزمالك التعاقد معه إلا أن بداية السويسري منحت جماهير القلعة الحمراء الثقة في بداية مشروع جديد لاستعادة السيطرة على الألقاب وأهمها لقب دوري أبطال إفريقيا.
فايلر في أولى مبارياته قاد الأهلي لكسر عقدة الفوز في مبارياته خارج مصر بدوري أبطال إفريقيا، حيث سجل المارد الأحمر فوزًا مهمًّا على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بنتيجة (2- 0) في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. ولم يفز الأهلي خارج مصر منذ 9 مباريات متتالية وقبل أكثر من عام كامل، ولعل آخر
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الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
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برشلونة يقاتل لإشراك ديمبلي فى الكلاسيكو

تقاتل إدارة نادي برشلونة الإسبانى، لمشاركة الدولى الفرنسي عثمان ديمبلي، فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامتها يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو (معقل الفريق الكتالونى) فى إطار الأسبوع العاشر من عمر بطولة الدورى الإسبانى. وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية فى تقرير لها، أن نادي برشلونة سيبذل قصارى جهده من أجل أن يشارك ديمبلي فى مباراة الكلاسيكو، موضحة أن النادي يستعد للاستئناف على البطاقة الحمراء التي تلقاها ديمبلي فى مباراة الفريق الأخيرة.
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حازم إمام: هناك لغز غريب في الزمالك

يرفض حازم إمام، نجم الزمالك السابق، الحملة التي تتردد بشأن اقتراب الأهلي من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز، بعد مرور 3 جولات فقط على بداية المسابقة، وقال إمام في تصريحات إذاعية: "مشوار الدوري ما زال طويلًا، ليس معنى تعثر الزمالك في لقاء أنه خسر اللقب أو ابتعد عن المنافسة، وهناك لغز غريب في الزمالك، الفريق بدأ مشواره مع المدرب الصربي ميتشو بأداء فني مميز وتحقيق نتائج أكثر من رائعة في مسابقة كأس مصر، ثم حدث التراجع الغريب بدايةً من لقاء السوبر أمام الأهلي، وأتمنى أن يعود الفريق الأبيض لتقديم مستويات مميزة من أجل تصحيح المسار من جديد".
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كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
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صالح جمعة يغيب عن مران الغائبين من لقاء كانو سبورت

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن معسكر النادي الأهلي، المقرر انطلاقه اليوم بالإسكندرية، مرانا قويا صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني، مران اللاعبين الغائبين عن المعسكر وهم سعد سمير وعلي معلول وجيرالدو ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي ومصطفى شوبير وأحمد طارق ومحمد عبد المنعم. ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية اليوم الساعة الثانية ظهرا للدخول في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامتها مساء غد السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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الأهلي: نسعى لتحقيق طموحات وأحلام الجماهير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي. وأوضح سيد عبد الحفيظ، أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مضيفًا: "تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا".
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