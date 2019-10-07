فايلر.. كسر عقدة الأهلي الإفريقية وعادل رقم جوزيه

السويسري كسر عقدة المارد الأحمر الإفريقية خارج مصر.. وعادل ما حققه المدربون الأجانب في القلعة الحمراء بعد البرتغالي مانويل جوزيه والإسباني جاريدو والفرنسي كارتيرون

تحرير:كريم مليم ٠٧ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

قدم رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي بداية مثالية مع أبناء القلعة الحمراء بعدما حصد 6 انتصارات متتالية على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا في دور الـ32 دوري الأبطال، بجانب حصد لقب كأس السوبر أمام الزمالك، والفوز على سموحة والإنتاج وأسوان في الدوري. ورغم الانتقادات التي وجهت لمسؤولي الأهلي حين التعاقد مع فايلر بداعي أنه لا يملك المقومات التي وعدت بها الإدارة بجانب رفض الزمالك التعاقد معه إلا أن بداية السويسري منحت جماهير القلعة الحمراء الثقة في بداية مشروع جديد لاستعادة السيطرة على الألقاب وأهمها لقب دوري أبطال إفريقيا.

فايلر في أولى مبارياته قاد الأهلي لكسر عقدة الفوز في مبارياته خارج مصر بدوري أبطال إفريقيا، حيث سجل المارد الأحمر فوزًا مهمًّا على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بنتيجة (2- 0) في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا. ولم يفز الأهلي خارج مصر منذ 9 مباريات متتالية وقبل أكثر من عام كامل، ولعل آخر

فايلر في أولى مبارياته قاد الأهلي لكسر عقدة الفوز في مبارياته خارج مصر بدوري أبطال إفريقيا، حيث سجل المارد الأحمر فوزًا مهمًّا على حساب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بنتيجة (2- 0) في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يفز الأهلي خارج مصر منذ 9 مباريات متتالية وقبل أكثر من عام كامل، ولعل آخر انتصار حققه المارد الأحمر خارج مصر في دوري أبطال إفريقيا، كان أمام الترجي في دور مجموعات نسخة 2018 على ملعب رادس بهدف نظيف سجله وليد أزارو.

أول بطولة

حصد السويسري رينيه فايلر أول بطولة بعد توليه المهمة بأيام قليلة عقب قيادته الفريق للفوز على الزمالك بنتيجة 3- 2، ليصبح سادس مدرب يحرز لقب السوبر المصري للأهلي بعد البرتغالي مانويل جوزيه الأكثر تتويجًا برصيد 4 ألقاب، ثم حسام البدري بـ3، والإسباني خوان جاريدو، والبرتغالي توني أوليفيرا، وعبدالعزيز عبدالشافي "زيزو"، ولكل منهم لقب واحد.







معادلة رقم الثلاثي

رينيه فايلر عادل ما حققه المدربون الأجانب في القلعة الحمراء بالفوز في أول مباراتين بدوري الأبطال بعد البرتغالي مانويل جوزيه والإسباني جاريدو والفرنسي كارتيرون مع الأهلي، حيث فاز فايلر في غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، وفي برج العرب برباعية نظيفة.



وكان البرتغالي مانويل جوزيه قد حقق الفوز في أول مباراتين له مع الأحمر عام 2001 في دور المجموعات عندما فاز على بترو أتلتيكو الأنجولي بلواندا 3- 1 بثلاثية صنداي وعلاء إبراهيم وأحمد أبومسلم ثم الفوز بالقاهرة على شباب بلوزداد الجزائري 1- 0 بهدف حسام غالي.





كما فاز جاريدو في أول مباراتين له في دوري أبطال إفريقيا على الجيش الراوندي 2-0 برواندا بهدفي متعب ووليد سليمان، و2- 0 بالقاهرة بهدفي مؤمن زكريا، وكان ذلك في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2015.



وحقق نفس الأمر الفرنسي كارتيرون مع الأهلي 2018 بعد تسلمه المهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد أن فاز على تاونشيب البتسواني بالإسكندرية 3- 0 بأهداف وليد أزارو وصلاح محسن، ثم الفوز في بتسوانا بهدف نظيف أحرزه كوليبالي.

خلق المنافسة

وبعيدا عن الأرقام، أشعل فايلر صراع المنافسة بين النجوم في الفريق الأهلاوي بعدما اعتمد على سياسة التدوير خلال المباريات الست الماضية التي لعبها الفريق تحت قيادته، وذلك بعد أن افتقد المارد الأحمر في الأعوام الأخيرة التنافسية في الكثير من المراكز وهو ما أدى لاستهلاك بعض اللاعبين بدنيا أو تراجع المستوى لضمان المشاركة.



بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، قال فايلر: "لكل مباراة ظروفها ومع توالي المباريات يتم التغيير بشكل مستمر بين اللاعبين وهو أمر يخلق المنافسة بين الجميع.. وأعمل على ترجمة أكثر عدد من الفرص لأهداف، وسنعمل على علاج الأخطاء التي تظهر في كل مباراة بشكل مستمر".





بعد لقاء أسوان خرج فايلر قائلا: "لا يوجد لدي لاعب مفضل وآخر غير ذلك، أنا مدرب محترف وكل ما يهمني ومعياري الرئيس بالطبع هو الأداء والعطاء في الملعب، الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين".

إعادة التوهج الهجومي

وعود

شجاعة وعدم انتقاد الآخرين

سجل الأهلي 19 هدفا خلال 6 مباريات مع فايلر وزار شباك الزمالك 3 مرات في مباراة واحدة لأول مرة منذ 3 مباريات قمة، وفاز خارج الحدود لأول مرة منذ 13 شهرا بعد التغلب على بطل غينيا الاستوائية، وكل هذه المؤشرات تؤكد أن فايلر بدأ إعادة البريق الهجومي للأهلي الذي خفت مع المدرب السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي بخلاف التنوع الخططي للمدرب السويسري والجمل التكتيكية الواضحة.بعدما حقق رينيه فايلر، أول لقب له مع الأهلي في ثاني مباراة رسمية للمدرب السويسري مع الأحمر، أمام الزمالك، طالب بعدم المبالغة في الفرحة، وأشار إلى أنه واجه ضغوطا شديدة عند تولي المسؤولية بسبب انتقادات الجماهير لتعيينه بداعي ضعف سيرته الذاتية، وأضاف: "أعرف أن الأهلي اعتاد على الألقاب وأعد بالمزيد من الجهد والوصول لمنصات التتويج".وأكد السويسري أنه لديه ثقة كبيرة في لاعبيه ويسعى لتطوير مستواهم بكل قوة خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز أكثر من بديل في كل المراكز، وشدد على أنه يقدر أهمية الانتصارات وتحقيق الألقاب بالنسبة للجماهير الحمراء، موضحا أنه يستهدف إسعادهم دائما.

بعد لقاء الإنتاج الحربي، رفض فايلر انتقاد اتحاد الكرة بسبب إقامة لقاء أسوان بالجولة الثالثة للدوري رغم ظروف السفر بالطيران واللعب في درجات حرارة مرتفعة، حيث قال: "انتقاد الآخرين ليس من طبعي، نتقبل قرارات اتحاد الكرة وجاهزون لمباراة أسوان وسنتعامل مع كل الصعوبات".





وعقب الفوز على أسوان (5- 1)، قال فايلر: "نجحنا في تسجيل 5 أهداف وهذا أمر رائع للغاية وخاصة أنه جاء في ظروف صعبة للغاية، وواجهنا ظروفا صعبة في اللقاء مثل أرضية الملعب السيئة وارتفاع درجات الحرارة، لكن المجهود البدني للاعبين كان مميزا وسجلنا 3 أهداف في الشوط الثاني وواصلنا البداية الجيدة للقاء".

قوة الشخصية

ثقة اللاعبين

المقربون من القلعة الحمراء يرون أن رينيه فايلر، يمتلك قوة شخصية كبيرة، ويصمم على تنفيذ جميع مطالبه، وآخرها قراره المفاجئ للاعبي المارد الأحمر، وهو عودة الفريق لخوض تدريباته بدون راحة عقب رحلة أسوان، وذلك رغم إعلان الجهاز الفني للأهلي قبل ساعات من مباراة أسوان منح الفريق راحة لمدة 48 ساعة عقب اللقاء.وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن فايلر فضل العودة للتدريبات كبرنامج استشفائي ومنعًا للإجهاد بجانب أن المدير الفني السويسري طلب من معاونيه تقريرًا عن الأخطاء التي ظهرت في لقاء أسوان لمناقشتها مع اللاعبين.كما طلب رينيه فايلر تقريرا خاصا عن أبرز المواهب في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، علاوة على أنه يحرص على تلقي متابعة دورية من شعيب سيكوك محلل الأداء لمباريات قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية من أجل تصعيد اللاعبين المميزين للفريق الأول.

نال فايلر ثقة لاعبي القلعة الحمراء سريعًا، في ظل اعتماده على عملية التدوير وإعطاء الجميع فرصا لإثبات الذات، وظهر ذلك من خلال تصريحات أيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء، الذي يرى أن الفوز بخماسية أمام أسوان يعكس تعليمات فايلر.



وتحدث المالي أليو ديانج، عن فايلر قائلا: "هدفي تنفيذ تعليمات مدربي من أجل نيل ثقته بشكل دائم والمشاركة بشكل أساسي، والحفاظ على مستواي خلال الفترة المقبلة".





كما قال حسين الشحات، عن المدرب السويسري: "فايلر مدرب محترم ويتعامل مع الجميع بطريقة رائعة ويعطي الجميع حقه ويرفع الضغوط عن اللاعبين ويؤكد أنه يتحمل كل شيء.. وفايلر منحني الثقة وهو ما يدفعني لتقديم أفضل ما لدي".





هل يتمكن من تحقيق الحلم؟